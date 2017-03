Công an tỉnh Khánh Hòa có giám đốc mới

Ngày 14-11, được sự ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đã công bố, trao quyết định của bộ trưởng Bộ Công an biệt phái Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, để giữ chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng công bố, trao quyết định của bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Khắc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, giữ chức giám đốc Công an tỉnh.



Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an (bìa trái), tặng hoa, chúc mừng Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh (bìa phải) và Đại tá Nguyễn Khắc Cường. Ảnh: THÀNH LONG

Thay mặt Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành ghi nhận những đóng góp của Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh trong thời gian đảm nhiệm chức vụ giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa; đồng thời chúc Thiếu tướng Khánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng chúc mừng Đại tá Nguyễn Khắc Cường, đồng thời yêu cầu tân giám đốc Công an tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và Bộ Công an giao phó.