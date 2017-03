Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận 100 xe đạp chuyên dụng đi tuần tra

Ngày 15-12, Công an TP Đà Nẵng đã tiếp nhận 100 chiếc xe đạp chuyên dụng (tổng trị giá hơn 280 triệu đồng) để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Những chiếc xe đạp này đều được thiết kế với đặc điểm gọn nhẹ, dễ sử dụng và có tính cơ động cao, có trang bị túi đựng tài liệu, bình nước… 100 chiếc xe đạp nói trên sẽ được “phân bổ” về cho lực lượng cảnh sát khu vực, công an các quận, huyện.



Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận xe đạp để tuần tra, kiểm soát an ninh.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Chính - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, mô hình cảnh sát khu vực sử dụng xe đạp đi tuần tra triển khai tại Đà Nẵng thời gian qua, đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an thân thiện, gần gũi với người dân và du khách.

Trước đó, Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước sử dụng xe đạp để phục vụ công tác tuần tra, đảm bảo an ninh của lực lượng công an.