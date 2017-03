Công an TP Hà Nội xử lý các xe gắn phù hiệu Bộ Công an

Sáng 14-7, tại cuộc họp báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự, ATGT sáu tháng đầu năm 2016, Thượng tá Phạm Văn Hậu, Phó phòng CSGT (PC67) -Công an TP Hà Nội, cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới nhằm lập lại trật tự, ATGT là việc tăng cường phát hiện, xử lý những ô tô đeo phù hiệu Bộ Công an và các cơ quan nhà nước không hợp lệ.

Theo PC67 Hà Nội, đặc điểm nhận diện những giấy tờ loại này thường có dạng bìa cứng, tương đương khổ A4 in chữ Bộ Công an kèm theo biển số ô tô, có in chéo màu đỏ theo khổ giấy. Đây thực chất là giấy cấp cho cán bộ đang công tác trong Bộ Công an để thuận tiện cho công tác bảo vệ khi ra vào khu vực, không có tác dụng thay thế cho nhân thân người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.



Một trường hợp xe tư nhân gắn phù hiệu Bộ Công an.

Đối với phù hiệu báo chí, đây là loại phù hiệu cấp cho xe phục vụ báo chí nhằm thuận tiện khi tham gia giao thông trong các sự kiện lớn. Loại phù hiệu này thường in bằng song ngữ Anh-Việt, chỉ có giá trị sử dụng nhất định, không có giá trị ưu tiên khi vi phạm giao thông và lưu thông trên đường. Theo quy định của cơ quan cấp, phù hiệu khi hết thời gian sử dụng phải thu hồi và tiêu hủy.

Tuy nhiên, hiện có rất nhiều ô tô biển số tư nhân nhưng vẫn sử dụng phù hiệu của Bộ Công an, cơ quan báo chí và các cơ quan nhà nước khác đang lưu thông trên đường. Tình trạng này đã gây phản cảm trong quần chúng nhân dân, thậm chí lái xe còn gây khó khăn khi bị CSGT xử lý các lỗi cơ bản.

Trước vấn đề trên, PC67 Hà Nội đã chủ động đề xuất và xin ý kiến giám đốc Công an TP Hà Nội, Bộ Công an xử lý nghiêm và thu hồi những giấy tờ, phù hiệu cấp dán trên xe để xác minh làm rõ.

Cũng theo báo cáo của PC67 Hà Nội, trong sáu tháng đầu năm, đơn vị đã xử lý năm trường hợp người nước ngoài vi phạm giao thông, 34 ô tô biển xanh, 26 ô tô biển đỏ; đã kiểm tra, xử lý 4.436 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera; bắt giữ năm ô tô biển số giả bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự giải quyết, trích xuất 120 lượt hình ảnh phục vụ công tác điều tra giải quyết TNGT bỏ chạy và phát hiện tội phạm,...