Công an TP.HCM sẽ thực hiện chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại buổi họp mặt với các cơ quan báo chí tại TP.HCM chiều 18-2.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, nhận định kết quả công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong năm 2015 và dịp tết 2016 đã đạt được nhiều thành công. “Đây là sự nỗ lực không của riêng lực lượng công an mà còn là sự góp sức nỗ lực của các tầng lớp nhân dân và các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền” - ông nói.

Trước đó, vào chiều 17-2, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã có buổi làm việc và chỉ đạo đối với Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP.HCM. Tại buổi làm việc, bí thư Thành ủy đã đặt yêu cầu trong vòng ba tháng tới, Công an TP phải kéo giảm rõ rệt tội phạm, nhất là các loại tội phạm trộm, cướp và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tiếp thu chỉ đạo này, Trung tướng Lê Đông Phong khẳng định sự chỉ đạo và đặt yêu cầu của Thường vụ Thành ủy đối với Công an TP không phải là vấn đề bất ngờ. Trong nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công an TP đã đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và có những giải pháp mang tính thực tế để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP. “Những mục tiêu, chỉ tiêu của chúng tôi nhằm góp phần đảm bảo xây dựng một TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình, là một TP đáng sống, có chất lượng sống tốt như mục tiêu của nghị quyết đã đặt ra” - ông Phong nói.

Theo Trung tướng Phong, tất cả mục tiêu mà Công an TP đã xác định cũng là những vấn đề đã được Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo cấp trên ghi nhận, chỉ đạo cụ thể bằng những giải pháp mà lực lượng Công an TP quyết tâm thực hiện trong thời gian tới.

Theo báo cáo, trong dịp tết 2016 tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP được bảo đảm, không xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố, gây cháy nổ. Tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế, tệ nạn cờ bạc chủ yếu là nhỏ lẻ, tình hình trật tự giao thông, trật tự lề đường được đảm bảo, tình hình TNGT được kéo giảm… Công an TP đã tham mưu và huy động lực lượng đảm bảo giao thông ổn định, thông suốt tại các khu vực, địa điểm tổ chức bắn pháo hoa, lễ hội chào đón tết và tại các khu vực cửa ngõ ra vào TP…