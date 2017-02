Công an TP.HCM tiếp tục tấn công tội phạm sau Tết

“Tình hình an ninh trật tự (ANTT) được đảm bảo trong dịp Tết là kết quả của sự phối hợp giữa công an và các cơ quan, ban ngành, trong đó có lực lượng báo chí. Kết quả này là thành quả của một năm nỗ lực với sự tập trung đầu tư trọng tâm trong công tác, cả cấp bách và lâu dài với vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng công an” - Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, đã phát biểu như thế tại buổi gặp mặt giữa Công an TP.HCM với các cơ quan báo chí đầu xuân Đinh Dậu chiều 6-2.

Giám đốc Công an TP.HCM bày tỏ mong muốn việc hợp tác tuyên truyền giữa Công an TP.HCM và báo chí ngày càng chặt chẽ hơn. “Trong năm tới, sự phối hợp giữa hai bên càng phải gắn bó nhịp nhàng và hiệu quả hơn. Bởi báo chí và lực lượng công an là những người đồng đội thân thiết, cùng gắn bó trên mặt trận tư tưởng để tuyên truyền tốt hơn, lan tỏa tốt hơn” - ông Phong nhấn mạnh.



Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Thông tin tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong bảy ngày Tết (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) được đảm bảo ổn định; không xảy ra vụ việc phức tạp, cháy nổ. Các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, nơi tổ chức lễ hội được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ông Quang cũng cho hay trong thời gian tới, Công an TP.HCM tiếp tục duy trì lực lượng triển khai các kế hoạch về tấn công tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là phòng, chống cướp giật, trộm cắp tại các khu dân cư, nhà dân vắng chủ để du lịch, về quê chưa trở lại TP. Bên cạnh đó, “Công an TP tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý các phương tiện quá tải, quá khổ, vi phạm về tốc độ, lấn tuyến sai quy định, không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng” - Đại tá Quang nói.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chúc mừng thành tích đặc biệt của Công an TP.HCM trong đảm bảo tình hình ANTT, an toàn giao thông trong dịp Tết Đinh Dậu. “Trong dịp Tết vừa qua, tình hình ANTT được đảm bảo là kết quả không nhỏ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của lực lượng Công an TP. Các cán bộ, chiến sĩ đã thức cho dân ngủ; canh sự bình yên cho nhân dân” - ông Bé nói.

Chia sẻ tại buổi gặp, ông Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, nói: “Lực lượng công an có rất nhiều tấm gương chiến đấu, hy sinh thầm lặng trong quá trình giữ bình yên cho TP đáng sống này. Những tấm gương đó rất cần được tuyên truyền rộng rãi”. Theo ông Phước, thỉnh thoảng vài hình ảnh không hay về công an lan truyền trên mạng xã hội, tạo ra dư luận không tốt, điều này là không công bằng với cả lực lượng công an với nhiều hình ảnh, hành động đẹp.

“Vì thế, Công an TP.HCM cần tạo điều kiện để báo chí tiếp xúc với các tư liệu, con người để tuyên truyền tốt hơn vì một mục đích chung” - Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM nói.