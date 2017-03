Cư dân tiếp tục "tố" Keangnam Vina lên thành phố

Trước những việc làm vô lý của Keangnam Vina, cộng đồng dân cư đã có đon tố cáo gửi UBND TP Hà Nội (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Trước những việc làm vô lý của Keangnam Vina, cộng đồng dân cư đã có đon tố cáo gửi UBND TP Hà Nội (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Yêu cầu Keangnam Vina phải công khai phí dịch vụ

Trước những vấn đề đang tồn tại tại tòa nhà được coi là hiện đại nhất Việt Nam, vừa qua, Sở Xây dựng đã yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Keangnam Vina phải công khai toàn bộ các khoản thu chi, hạch toán.



Chủ đầu tư cũng phải nhanh chóng tiến hành xây dựng giá dịch vụ nhà chung cư theo đúng nội dung hướng dẫn tại Thông tư 37/2009 TT-BXD ban hành ngày 1/12/2009 của Bộ Xây dựng.



Trước những diễn biến phức tạp này, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư tuyệt đối không được dừng cung cấp các dịch vụ điện, nước, thang máy để đảm bảo sinh hoạt bình thường của các hộ dân. Mức giá dịch vụ nhà chung cư cũng sẽ phải được xem xét xây dựng lại để thỏa thuận với cộng đồng dân cư theo đúng các quy định hiện hành.



Sở Xây dựng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm phải tiến hành giám sát, kiểm tra chủ đầu tư thực hiện việc quản lý dịch vụ đảm bảo không để chủ đầu tư cắt điện, nước, thang máy, đảm bảo ổn định sinh hoạt cho các hộ dân sinh sống tại tòa nhà.



Cũng theo công văn này, Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm và công ty Keangnam Vina phải báo cáo các nội dung liên quan đến việc quản lý sử dụng dịch vụ nhà chung cư Keangnam Landmark Tower về Sở Xây dựng trước ngày 12/12/2011.



Sơn Bách (Vietnam+)



Hai ngày sau sự vụ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Keangnam Vina (Công ty Keangnam Vina) bất ngờ ngắt thang máy tại tòa tháp cao nhất Việt Nam, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của cộng đồng tại đây; ngày 5/12, Ban đại diện lâm thời cư dân Keangnam đã làm đơn tố cáo công ty này lên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.Lá đơn nhấn mạnh đến hai vấn đề. Một là, Công ty Keangnam Vina có hành vi ép người dân sống tại chung cư Keangnam Hà Nội Landmark Towers phải trả phí quản lý cao hơn mức quy định tại Quyết định số 4520/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Cụ thể, công ty này đang "ép" dân phải đóng 18.700 đồng/m2/tháng tiền phí quản lý thay vì mức trần 4.000 đồng/m2/tháng được quy định tại Quyết định số 4520.Hai là, ngày 3/12/2011, Công ty Keangnam Vina lại có hành vi dừng hoạt động thang máy, ngăn chặn người dân có thể tiếp cận căn hộ thuộc quyền sở hữu của mình tại khu chung cư được thiết kế trên 48 tầng. Hành động ngăn chặn người dân sử dụng thang máy nói trên đã gây ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng đến đời sống của cư dân.Ban đại diện lâm thời cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần buộc Công ty Keangnam Vina phải cung cấp các dịch vụ thiết yếu của nhà chung cư. Cụ thể như: quét dọn, vệ sinh diện tích công cộng của tòa nhà đảm bảo sạch, gọn (1 ngày/1 lần); quản lý, vận hành các phương tiện kỹ thuật của tòa nhà (gồm cả thang máy, máy phát điện, hệ thống camera an ninh, doorphone, hệ thống kỹ thuật khác) theo quy định của nhà sản xuất và chuyên ngành.Bên cạnh đó, Keangnam Vina cũng phải tổ chức diễn tập an toàn phòng chống cháy, nổ (1 năm/1 lần); thay, rửa bể nước đảm bảo vệ sinh (6 tháng/1 lần); tổ chức phun thuốc diệt côn trùng (1 năm/1 lần); chăm sóc cây xanh thảm cỏ thuộc khuôn viên nhà chung cư; lễ tân trực theo giờ hành chính; bảo vệ an ninh, trật tự trong và ngoài tòa nhà…Các dịch vụ này cần được thực hiện với đúng mức phí quản lý đã được quy định là 4.000 đồng/m2/tháng.Trong trường hợp Công ty Keangnam Vina muốn cung cấp các dịch vụ gia tăng ngoài phạm vi dịch vụ nói trên thì công ty này có trách nhiệm phải thỏa thuận với từng hộ dân. Đặc biệt, Công ty Keangnam Vina không được tái diễn hành vi chặn thang máy hoặc tự ý cắt bất cứ dịch vụ thiết yếu nào có thể gây ảnh hưởng đến đời sống cư dân.Cuối cùng Ban đại diện lâm thời mong muốn sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể từ cấp thành phố để có thể làm hồ sơ đăng ký thành lập Ban quản trị chính thức. Đây cũng là một biện pháp nhằm chấm dứt một cách triệt để hành vi lạm dụng quyền hạn của chủ đầu tư- Công ty Keangnam Vina đối với cư dân.Theo ông Trần Xuân Trạch, chiều ngày hôm nay, lãnh đạo huyện Từ Liêm sẽ có buổi họp với Ban đại diện lâm thời cư dân Keangnam, tổ dân phố lâm thời chung cư Keangnam và chủ đầu tư.