Cục Hàng không Việt Nam phản đối Trung Quốc

Cục Hàng không Việt Nam đồng thời phản đối mạnh mẽ hoạt động bay của các máy bay Trung Quốc vì đe dọa đến an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông; yêu cầu Trung Quốc không lặp lại hành động tương tự.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã gửi thư tới Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế, nhiều tổ chức quốc tế và hơn 100 hãng hàng không có các chuyến bay thường lệ trong vùng thông báo bay Hồ Chí Minh đề nghị phối hợp phản đối hoạt động bay của máy bay Trung Quốc vì đã uy hiếp an toàn hàng không. Được biết từ ngày 1 đến 8-1, Trung Quốc đã thực hiện 46 chuyến bay vào vùng bay Hồ Chí Minh (FIR) mà không thông báo.