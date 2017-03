Cuộc chiến chống tội phạm và câu hỏi nhức nhối của Bí thư Thăng

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã đặt vấn đề như thế với Công an TP.HCM tại hội nghị sơ kết tình hình, kết quả ba tháng cao điểm về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP, sáng 14-6.

Mở đầu bài phát biểu, Bí thư Đinh La Thăng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực lớn của lực lượng Công an TP, tội phạm đã bị tấn công, truy quét ở nhiều nơi.



Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trao đổi với Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Dũng tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Thăng cho rằng nhiều vụ trọng án được giải quyết nhanh chóng, nhiều tên tội phạm nguy hiểm bị bắt giữ chỉ trong thời gian ngắn đang tạo ra hiệu quả lan tỏa trong việc huy động toàn dân phòng, chống tội phạm.

“Người dân đang thể hiện thái độ tin tưởng vào quyết tâm mạnh mẽ của chúng ta” - ông Thăng nói.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng khẳng định phía trước còn có nhiều việc “khó và cấp bách” cần phải làm. Ông đề nghị trong thời gian tới, Công an TP cần tìm ra nguyên nhân của việc một số biện pháp thực thi chưa hiệu quả là do đâu. Tại sao mức độ kéo giảm tội phạm còn chưa được như mong muốn của chính ngành công an và người dân.

“Câu hỏi nhức nhối đặt ra cho chúng ta là tại sao TP ra tay trấn áp mạnh mẽ như vậy nhưng tính răn đe còn yếu khiến tỉ lệ gia tăng tội phạm vẫn còn rất cao? Đã có hiện tượng tội phạm di chuyển địa bàn, trốn tránh những nơi bị truy quét, tản ra vùng ngoại ô, đến các tỉnh lân cận hoặc rút vào hoạt động ở nơi hang cùng ngõ hẻm, với các thủ đoạn tinh vi hơn? Trước diễn biến này, các lực lượng Công an TP đã có giải pháp gì để đối phó?” - ông Thăng nói và đề nghị Công an TP cần tập trung phân tích và đưa ra được câu trả lời mang tính chuyên môn cao cho từng vấn đề.



Bí thư Đinh La Thăng trao đổi cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bí thư Đinh La Thăng mong muốn Công an TP cần nhìn sâu hơn vào gốc rễ của các loại tội phạm dưới khía cạnh kinh tế, xã hội, giáo dục, những bất cập trong quản lý nhà nước để tìm cách hóa giải ngay từ mầm mống.

“Chúng ta phải đặt lên hàng đầu mục tiêu giáo dục cao hơn các biện pháp trừng trị, trấn áp, phòng quan trọng hơn là chống. Vì vậy, Công an TP cần tiến tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới thanh thiếu niên, học sinh về ý thức chấp hành luật pháp, tẩy chay tội phạm” - ông Thăng đề nghị.

Ông Thăng cũng đề nghị ngành công an TP cần phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể theo dõi, quản lý đối tượng ngay từ khi còn sinh hoạt với cộng đồng dân cư, chưa kịp gây án để giáo dục, cảnh báo và ngăn chặn. Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải tích cực tìm tòi, phát hiện ra những vấn đề có tính quy luật trong hoạt động cũng như nguyên nhân, điều kiện phát sinh của các loại tội phạm.

Ngoài ra, ông Thăng cũng đề nghị Ban Nội chính Thành ủy tích cực phối hợp với các lực lượng công an kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu tranh với các loại tội phạm, như bất cập trong quản lý và xử lý người nghiện cũng như các vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án cướp giật, trộm cắp, cho vay nặng lãi…

“Chúng ta không thể giải quyết tất cả vấn đề nhưng chỉ một vấn đề bị bỏ lại, một vụ việc không được giải quyết triệt để, giải quyết không đến nơi đến chốn sẽ tạo tiền lệ xấu, giảm quyết tâm trong phòng, chống tội phạm và bị người dân nghi ngờ. Trước mắt mỗi cán bộ, chiến sĩ bất kể trong hoàn cảnh nào cần làm thật tốt công việc của mình một cách vô điều kiện” - Bí thư Thăng nhấn mạnh.

Bí thư cũng thiết tha đề nghị Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tổng cục các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Công an thường xuyên có sự quan tâm, liên tục chỉ đạo, giúp đỡ Công an TP triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề ra. Đặc biệt là chỉ đạo công tác phối hợp giữa Công an TP và các tỉnh lân cận để để đồng loạt tấn công truy quét tội phạm, không cho tội phạm có nơi ẩn náu, gây án.



“Lãnh đạo TP tin tưởng rằng với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của Bộ công an, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an TP, sự đồng thuận của người dân, chắc chắn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn TP sẽ thu được kết quả tốt đẹp”- ông Thăng nói.