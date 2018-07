Cựu giám đốc Dệt kim Đông Phương bị khởi tố thêm tội lạm quyền

Ngày 3-7, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Dệt kim Đông Phương; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thành Công, cựu giám đốc công ty (phạm nhân hiện đang chấp hành án tại Trại giam Thủ Đức, Bộ Công an) về cùng tội danh.



Các quyết định này đã được VKSND Tối cao đã phê chuẩn. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo quy định của pháp luật và dẫn giải phạm nhân về trại giam T17 Bộ Công an.



Phạm nhân Lê Thành Công. Ảnh: Bộ Công an

Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến việc C46 đang tiến hành điều tra giai đoạn 2 vụ án Dương Thanh Cường và đồng phạm “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản…” xảy ra tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh 6, TP.HCM và các đơn vị có liên quan.

Vụ án cũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, tháng 5-2016, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên bị cáo Lê Thành Công 25 năm tù về hai tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo nội dung vụ án, năm 2006, Công ty dệt kim Đông Phương được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi một phần diện tích đất để lập dự án và đã ký hợp đồng liên doanh với Công ty cổ phần bất động sản Phương Nam với tỉ lệ góp vốn lần lượt là 10% và 90%.

Sau khi ký kết, tháng 5-2007, Công ty bất động sản Phương Nam chuyển nhượng 80% vốn góp cho Công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát để tham gia liên doanh thực hiện dự án.

Quá trình tham gia dự án này, Công ty Bình Phát bị Agribank CN6 đòi nợ nên Dương Thanh Cường đã đề nghị Lê Thành Công giúp vay 10 tỉ đồng, trừ vào số tiền Công ty dệt kim Đông Phương đã vay trước đây, chấp nhận thỏa thuận vay 10 tỉ đồng thì chỉ thực nhận 9,5 tỉ đồng, còn lại để trả lãi.

Sau đó, Lê Thành Công đã gặp tổng giám đốc Công ty dệt Thành Công đề nghị cho vay 10 tỉ đồng trong 15 ngày với lãi suất 1% và chuyển cho Công ty cổ phần xây dựng thương mại Bình Phát. Tiền lãi chi trả cho Công ty dệt Thành Công là hơn 82 triệu đồng, số còn lại Lê Thành Công chiếm đoạt trên 417 triệu đồng.

Ngoài ra, Lê Thành Công tiến hành ký khống chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bị can Đỗ Thành Nhân để rút 6 tỉ đồng của cơ quan, sử dụng vào mục đích cá nhân. Số tiền này sau đó bị can đã hoàn trả nhưng Công ty dệt kim Đông Phương đã phải vay tiền từ các tổ chức tín dụng để trả lãi vay cho khoản tiền này hơn 1 tỉ đồng.