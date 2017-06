Cứu sống 17 ngư dân trôi dạt trên biển

Trước đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tin báo tàu cá NA 98286 TS của ông Hoàng Văn Hoa (trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đang bị hỏng máy, nước tràn vào, có nguy cơ bị chìm, không thể khắc phục, lương thực và nước ngọt trên tàu đã gần cạn kiệt. Nơi tàu gặp nạn cách cửa Lạch Quèn, Nghệ An khoảng 110 hải lý về phía Đông. Sau hai ngày tìm kiếm, tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 273 đã tiếp cận được 17 ngư dân và tàu cá bị nạn, cứu hộ an toàn.