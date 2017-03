Đà Nẵng: Cảnh báo tội phạm công nghệ cao

Cụ thể, các đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, mạng Internet để đưa ra những thông tin trúng thưởng “ảo”. Nạn nhân bị dụ dỗ truy cập vào trang web giả mạo do chúng lập ra như triandichvu.com, line24h.com, tuanlevangfacebook.com… để nhận thưởng. Tiếp theo, nạn nhân phải nộp các khoản lệ phí hoặc “tiền vận chuyển phần thưởng” mới được nhận giải. Sau khi “người trúng thưởng” chuyển tiền vào tài khoản thì chúng lặn mất tăm. Tương tự, kẻ xấu còn giả Messenger của ban quản trị mạng Facebook gửi tin nhắn rác đến các số ĐTDĐ với nội dung “đã trúng giải thưởng”. Khi nạn nhân điền thông tin vào trang web, chúng sẽ thu thập được toàn bộ thông tin cá nhân để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo Công an TP Đà Nẵng, đối tượng còn sử dụng công nghệ cao hack tài khoản email của các cá nhân, doanh nghiệp, sau đó truy cập vào theo dõi các giao dịch làm ăn, nắm rõ các hợp đồng, thời gian giao dịch. Tiếp đó, chúng tạo ra các tài khoản email gần giống với email thật, mạo danh gửi email trao đổi thông tin giao dịch với email của cá nhân, doanh nghiệp thật rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp. Để ngăn chặn, Công an TP Đà Nẵng đề nghị công an các địa phương phối hợp với chính quyền địa phương phổ biến, tuyên truyền đến người dân phương thức thủ đoạn lừa đảo của tội phạm. Không tiếp tay cho tội phạm qua việc mở tài khoản thẻ ATM cho người khác hoặc mua bán các loại thẻ ATM. Cơ quan công an cũng đề nghị lãnh đạo ngân hàng ngăn chặn việc lợi dụng giấy tờ của người khác để mở tài khoản, thẻ ATM đứng tên người khác thực hiện hành vi phạm tội.

TẤN TÀI