Đà Nẵng xác định cá chết trôi dạt vào bờ là bình thường

Chiều 27-4, Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng đã có báo cáo về việc cá chết trôi dạt vào bờ biển của địa phương này những ngày qua.

Theo đó, nguyên nhân có thể do trong quá trình khai thác của ngư dân, một số cá thể bị thương ngoài biển, các tàu cá thu hồi ngư cụ bị thất thoát cá dẫn đến một số loài cá bị chết, lâu ngày dạt vào bờ.



Cá chết trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Trước đó, như plo.vn đã thông tin, trong năm ngày qua, đã xuất hiện tình trạng cá chết trôi dạt vào Bãi Đa (Bán đảo Sơn Trà) và bờ biển Đà Nẵng. Sở NN&PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản cử cán bộ đi thực tế kiểm tra tại các khu vực trên và có báo cáo bước đầu. Theo đó, chỉ có 17 con cá bị chết trôi dạt vào bờ trong tình trạng đã phân hủy mạnh. Còn đối với các hộ nuôi lồng, bè hiện nay vẫn hoạt động bình thường.



Theo Sở NN&PTNT, sau khi có thông tin về việc cá biển chết trôi dạt vào bờ biển các tỉnh miền Bắc, miền Trung, tâm lý chung của người dân là có chút e ngại khi ăn cá biển dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm khai thác tại các chợ giảm mạnh. Việc tiêu thụ sản phẩm khai thác của các tàu hiện gặp khó khăn do sản phẩm bán tại chợ đầu mối (tiêu thụ nội địa) giảm mạnh dẫn đến doanh thu của các tàu cũng giảm theo (giá bán sản phẩm cân xô cho nhà máy giảm 10.000-15.000 đồng/kg so với bán tại chợ đầu mối). Do đó, Sở yêu cầu Chi cục Thủy sản thường xuyên phối hợp với các địa phương, các cơ quan có liên quan và bà con ngư dân tiếp tục theo dõi tình hình để kịp thời báo cáo.