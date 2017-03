Đại tá công an làm phó tổng giám đốc Tổng Công ty ĐSVN

Tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty ĐSVN, hy vọng ông Nguyễn Văn Minh sẽ giúp ngành đường sắt giảm được tai nạn đường sắt với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 22-10, Bộ Công an đã có quyết định biệt phái Đại tá Nguyễn Văn Minh sang Tổng Công ty ĐSVN theo đề nghị của Bộ GTVT nhằm tăng cường cán bộ lãnh đạo phụ trách lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

Ngày 11-11, chủ tịch HĐTV Tổng Công ty ĐSVN đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh giữ chức vụ phó tổng giám đốc Tổng Công ty ĐSVN.

Ông Nguyễn Văn Minh, 50 tuổi, quê huyện Ân Thi (Hưng Yên). Trước khi về Tổng Công ty ĐSVN, ông Minh từng làm phó trưởng phòng Hướng dẫn điều tra, xử lý tai nạn giao thông của Cục CSGT. Giữa năm 2015, ông Minh được bổ nhiệm làm phó cục trưởng CSGT.