Dân chặn quốc lộ 1A: Thiệt hại hàng chục tỉ đồng

Ngày 16-4, tình hình trên QL1A đoạn đi qua xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận đã ổn định. Công nhân của các nhà thầu nâng cấp, mở rộng QL1A đã đưa phương tiện ra mặt đường tiếp tục thi công sau hai ngày bị gián đoạn do người dân chặn đường phản ứng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân II gây ô nhiễm môi trường.

Tình hình dần ổn định

Trưa 16-4, chúng tôi có mặt tại khách sạn Vĩnh Hảo (xã Vĩnh Tân) nơi thiệt hại nặng nề do bị hàng ngàn người quá khích tấn công vào đêm 15-4. Toàn bộ cửa kính mặt tiền và nhà hàng của khách sạn này vỡ vụn; gạch đá nằm đầy sân. Ba ô tô bị đập phá gây hư hỏng nặng (không phải bị đốt như thông tin trước đó - PV). Trên tường rào khách sạn vẫn còn dấu cháy xém và những mảnh vỡ từ bom xăng tự chế của người dân ném vào.

Một nhân chứng cho biết một quả bom xăng ném vào làm cháy mui chiếc xe chữa cháy của Công an tỉnh Bình Thuận đang đậu trong sân. Tuy nhiên, may mắn một số chiến sĩ CSCĐ kịp thời gạt ra và dùng hơn 10 bình chữa cháy có sẵn trong khách sạn dập tắt lửa. Phía bên hông khách sạn vẫn còn hơn chục lá chắn của CSCĐ bị hư hỏng do người dân ném đá. Dãy phòng phía sau khách sạn Vĩnh Hảo vẫn còn in rõ nhiều dấu máu của các chiến sĩ CSCĐ do bị số người quá khích ném đá.

Theo những người có mặt trong khách sạn đêm 15-4, có hai lần lực lượng công an đã bắt giữ tổng cộng bảy thanh niên quá khích đưa vào khách sạn. Mỗi lần như thế cả ngàn người lại lao vào ném đá tấn công khiến lực lượng chức năng buộc phải thả người.

Công nhân Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân II đang thu gom tro xỉ, sau đó tưới nước và phủ bạt lên trên. Ảnh: P.NAM





Cảnh hoang tàn sau một đêm bị đập phá của khách sạn Vĩnh Hảo, xã Vĩnh Tân. Ảnh: P.TĨNH

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Trung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết UBND tỉnh đã triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (sớm ổn định tình hình). Tỉnh cũng đề nghị bà con bình tĩnh, theo dõi việc nhà máy khẩn trương khắc phục ô nhiễm môi trường như họ đã cam kết.

Trong khi đó, ông Trương Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân, cho hay: “Hiện chưa tính được tổng thiệt hại trong vụ việc này nhưng ước chừng con số lên tới hàng chục tỉ đồng”.

Giám sát chặt nhà máy điện

Chiều cùng ngày, chúng tôi cùng một số người dân có mặt tại bãi xỉ để giám sát việc thực hiện cam kết của nhà máy. Tại đây nhà máy đã huy động khoảng 50 công nhân, ba xe xúc, hai xe ủi, hai xe phun nước và ba xe bồn để thu gom tro xỉ, sau đó tưới nước và phủ bạt lên trên. Đại diện nhà máy cũng cho biết bãi xỉ có diện tích hơn 64 ha, nhà máy mới đổ ở một góc bãi rộng khoảng 15 ha. Hiện nhà máy đang kêu gọi các nhà đầu tư sử dụng khối lượng tro xỉ khổng lồ này để làm vật liệu xây dựng không nung và phụ gia xi măng.

Bãi xỉ này chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng thấy rất nhiều điều bất hợp lý. Cụ thể, Tuy Phong là vùng đất có gió rất lớn nhưng bãi xỉ lại đặt ở trên cao, lộ thiên. Bãi xỉ với diện tích khổng lồ nhưng xung quanh đều trơ trụi không có cây xanh. Chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ cuốn cả khối lượng tro xỉ đổ ập xuống các khu dân cư xung quanh. Để tiếp nhận tro xỉ từ nhà máy thải ra, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe cơ giới vận chuyển nhưng các xe này phủ bạt sơ sài khiến hàng tấn tro xỉ rơi vãi đầy trên đường vận chuyển.

Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận cho hay báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của cả nhà máy lẫn bãi xỉ đều do Bộ TN&MT phê duyệt. Do đó Sở chỉ có thể tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị Bộ TN&MT tăng cường việc kiểm tra, giám sát. “Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh vừa tiếp tục giám sát việc thực hiện cam kết của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân II, vừa cử lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn những người quá khích tiếp tục tụ tập đông người” - ông Trung nói.

Được biết trong cuộc họp khẩn tối 15-4, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, đã chỉ đạo các ngành liên quan xử lý nghiêm hành vi xả thải chưa qua xử lý ra môi trường và các hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự trên QL1A trong hai ngày 14 và 15-4.