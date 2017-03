Dân dựng lều chặn thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Trước đó, gần một tuần qua, hàng chục người dân tổ 4, thôn Mỹ Trà (xã Bình Chánh) đã dựng lều, chặn đường không cho thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo phản ánh của người dân, do đơn vị thi công không đảm bảo vệ sinh môi trường, bụi bốc lên mù mịt, làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt. Ngoài ra, theo ông Phan Văn V. (thôn Mỹ Trà), việc bồi thường, giải tỏa đất rừng của hơn 40 hộ dân để làm đường cao tốc chưa được giải quyết thỏa đáng.

“Năm 2002, UBND xã giao đất rừng lâm nghiệp cho các hộ nông dân tổ 4, thôn Trà My. Tổ trưởng lúc đó là Phan Quới đã họp dân và phân chia khu rừng cho sáu nhóm (mỗi nhóm 10 người). Sau đó UBND xã cấp bìa đỏ cho hai nhóm, số còn lại của chúng tôi thì xã không giao. Nay đường cao tốc đi ngang qua trúng khu rừng, UBND xã lại không bồi thường cho gần 40 hộ dân có đất rừng” - ông V. bức xúc.

Tại buổi đối thoại, vị đại diện xã thừa nhận đang giữ các bìa đỏ của 40 hộ dân tổ 4. Theo lý giải của vị này, do đây là khu vực mồ mả nên xã giữ lại bìa đỏ nhằm quy hoạch thành nghĩa địa.

Tuy nhiên, các hộ dân không đồng ý với quan điểm này. Họ cho rằng xã đang cố tình “lấp liếm” nhằm lấy tiền bồi thường và bốc đất xung quanh đi bán. Hiện ở khu vực này vẫn có một số hộ dân trồng rừng keo lá tràm.

Người dân cũng phản ứng vì trưởng thôn Mỹ Trà “ém nhẹm” tiền bồi thường của đoạn đường bê tông do người dân đóng góp (Nhà nước góp 25%, người dân góp 75%). “Đoạn đường bê tông này do người dân đóng góp, xây dựng. Do đường cao tốc xây dựng chồng lấn nên được bồi thường hơn 28 triệu đồng. Số tiền này trưởng thôn đã tự ý cất giữ, không thông báo cho người dân biết” - một hộ dân phản ánh.

Đại diện xã đã yêu cầu trưởng thôn phải hoàn trả số tiền này cho người dân.

Ngoài ra, chị Nguyễn Thị Th. (thôn Mỹ Trà) nêu người dân cũng đang hết sức bức xúc vì thiết kế “trên trời” của một cống chui trên đường cao tốc. “Cống chui dân sinh này được thiết kế nằm ngay giữa vùng ruộng ngập trũng, cách rất xa đường bê tông mà dân thường qua lại. Cống thiết kế thấp nên dễ bị ngập khi mưa lớn. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được thay đổi” - chị Th. phản ánh.

Đại diện Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thừa nhận tình trạng bụi bặm và hứa sẽ cố gắng khắc phục. “Trước khi thiết kế, xây dựng cống chui này, chúng tôi đã làm việc và lấy ý kiến của UBND xã là phù hợp. Còn việc liên quan đến bồi thường, giải tỏa thì do địa phương phụ trách” - vị này nói thêm.