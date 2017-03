Dân phản đối khai thác titan, chặn xe, đánh hai công an

Những người này tập trung tại bùng binh ngã năm Phủ Hà (TP Phan Rang-Tháp Chàm) chặn xe ô tô các loại đang lưu thông trên quốc lộ 1A khiến tình hình giao thông bị tắc nghẽn. Những người này còn yêu cầu công an thả ba bị can vừa bị bắt tạm giam về tội chống người thi hành công vụ. Khi cảnh sát cơ động đến giải tán đám đông thì số người này đã đánh hai công an bị thương phải nhập viện.

Ngày 28-3, theo một nguồn tin, Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đang tạm giữ nhiều người tham gia vụ đập phá xe khách xảy ra tại địa bàn xã Lam San, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai vào rạng sáng cùng ngày để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 28-3, khi xe khách do UBND tỉnh Đồng Nai thuê để đưa nhiều người dân xã Lam San đi khiếu nại từ TP.HCM về đến địa bàn thì bị một số người chặn lại, đập vỡ kính xe. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường để giải quyết và đưa những người liên quan về trụ sở công an làm việc.

TIẾN DŨNG - MINH TRÂN