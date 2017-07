Đang xử lý Trưởng công an huyện nói chuyện 'mầy-tao'

Chiều 19-7, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo định kỳ quý II – 2017 để thông tin tình hình KT-XH trên địa bàn tỉnh, đồng thời giải đáp những vấn đề mà báo chí đã đặt ra trong thời gian vừa qua cũng như hỏi trực tiếp tại cuộc họp báo.





Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: TÍN HUY

Tại cuộc họp báo, báo chí đặt vấn đề về vụ việc hai CTV Báo Tiền Phong tác nghiệp tại xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) bị Đại tá Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Công an huyện Tam Bình ngăn cản tác nghiệp và có lời lẽ “mầy - tao”.

Trả lời về vấn đề này, Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Phát ngôn xưng “mầy - tao” của Trưởng Công an huyện Tam Bình, Công an tỉnh đã giao cho thanh tra xác minh và qua đó đã có kết luận việc phát ngôn như vậy là không đúng. Hiện thanh tra đang tham mưu cho Giám đốc để chỉ đạo cho Đảng uỷ và công an huyện Tam Bình kiểm điểm và tuỳ tính chất và mức độ sai phạm sẽ xử lý. Sau đó sẽ có báo cáo cụ thể trả lời với báo chí”.



Trước đó, sáng 12-6, người dân xã Ngãi Tứ phản ánh chính quyền địa phương cho xây dựng cống hở rạch Đông Hậu chặn dòng nước, khiến hàng trăm ha đất lúa, hoa màu của người dân bị ảnh hưởng nặng nề, hai CTV Báo Tiền Phong đã đến địa bàn trên để tìm hiểu. Khi đang phỏng vấn người dân, hai CTV trên được mời về trụ sở ấp Đông Phú làm việc với Trưởng Công an huyện.

Tại đây, một người đàn ông mặc thường phục (áo thun trắng sọc đen, quần tây) đã yêu cầu hai CTV xuất trình giấy tờ và có lời lẽ không đúng mực đối với hai CTV mặc dù hai CTV đã xuất trình giấy giới thiệu do báo Tiền Phong cấp và nhiều lần đề nghị người đàn ông này giới thiệu họ tên, chức danh nhưng không nhận được sự hợp tác.