Đề xuất TP.HCM cấm nhập xe máy

Trong phiên thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM (khóa IX), ngày 7-12, đại biểu Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM, cho rằng hơn 8,5 triệu xe máy và khoảng 660.000 chiếc ô tô ở TP.HCM hiện nay đang gây ách tắc trầm trọng. TP cần có giải pháp từ xa để giải quyết tình trạng này chứ không xử lý theo kiểu “chạy theo đuôi”.

Giải pháp không nên “giật gấu vá vai”

Theo ông Thắng, trong khi hạ tầng giao thông phát triển chưa đủ nhanh, TP.HCM cần phải có biện pháp kiên quyết để giải quyết tình trạng kẹt xe hiện nay. “Cần cấm nhập xe máy và hạn chế số lượng xe ô tô. Đồng thời có thể đặt ra ngưỡng quá tải cho xe taxi là bao nhiêu, ô tô cá nhân là bao nhiêu các phương tiện khác” - ông Thắng nói.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường… đang là những vấn đề nhức nhối, tạo nên áp lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của TP. Cho nên ông Khuê đề nghị chính quyền TP cần có giải pháp căn cơ có tính chất dài hơi chứ không phải “giật gấu vá vai”.

Về vấn đề kẹt xe, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết trong phiên chất vấn về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2017, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP, sẽ giải trình.





Đại biểu Trần Quang Thắng đề nghị TP.HCM xem xét việc cấm nhập xe máy để giải quyết vấn nạn kẹt xe. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thu hồi đất từ điểm nóng sang “nước sôi”

Liên quan đến nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị TP phải quyết liệt hơn trong việc thu hồi mặt bằng, kho bãi của các cơ quan trung ương trên địa bàn TP đang sử dụng lãng phí. Ông Khuê cho rằng đây là nguồn bổ sung vào quỹ đất, tạo nguồn thu phục vụ việc phát triển chứ không chỉ thu hồi đất của dân.

Ông Khuê ví von việc thu hồi đất hiện nay không chỉ là điểm nóng mà đang có bước chuyển sang “nước sôi”, bởi tính chất ngày càng bức bách hơn, như ở khu đô thị Thủ Thiêm, chung cư Cô Giang hay các dự án thu hồi đất ở quận Thủ Đức, quận 9.

Ông Khuê cho rằng chính quyền đi đến mục tiêu an sinh xã hội, mang lại sự tốt đẹp cho người dân, song một bộ phận cán bộ ở cơ sở nắm vấn đề chưa được thông suốt và còn tình trạng đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm. Thậm chí nhiều cán bộ phản cảm, vô cảm, thiếu trách nhiệm, do đó tạo ra những bức xúc cho bà con cử tri. Do đó ông đề nghị TP tổ chức hội nghị các sở, ngành đưa ra giải pháp để cử tri chia sẻ, tạo sự đồng thuận, giải tỏa điểm “sôi” này.

Về đầu tư công, nhiều đại biểu cho rằng TP.HCM cần rà soát thật kỹ các dự án, các công trình, phải đầu tư có trọng tâm bởi thời gian qua còn có chuyện đầu tư chưa sát thực tế…, sử dụng vốn phân cấp chưa hiệu quả, còn dàn trải.