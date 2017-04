Diễn biến mới nhất về điểm nóng Đồng Tâm

Ngày 19-4, ngày thứ năm kế từ khi xảy ra việc Công an Hà Nội bắt giữ một số người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức và sau đó hơn 30 chiến sĩ công an, cán bộ huyện bị người dân giữ lại vẫn chưa có tiến triển nào về việc thả người. Ngoài việc phía công an đã thả hết người bị bắt và phía dân xã Đồng Tâm thả 18 cảnh sát cơ động, thì hai ngày qua, vẫn còn 20 nhân viên công quyền bị giữ ở nhà văn hóa thôn Hoành và các điểm khác.



Khu vực đất được người dân Đồng Tâm cho là đất nông nghiệp trong khi TP Hà Nội khẳng định là đất quốc phòng. Ảnh: NN-VL

Trong một diễn biến khác, chiều 19-4, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đại biểu Quốc hội thuộc đoàn TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 6 gồm các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thường Tín và Phú Xuyên), đã về Đồng Tâm để gặp gỡ người dân. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sau cuộc làm việc với người dân kéo dài gần một tiếng đồng hồ, ông Chiến cho biết mục đích chính của mình là lắng nghe, ghi nhận ý kiến bà con, qua đó kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp phù hợp hạ nhiệt điểm nóng này.

Theo ghi nhận của PV, tình hình Đồng Tâm, đặc biệt là thôn Hoành đến lúc này vẫn gần như “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Các ngả đường từ tỉnh lộ ĐT429 nối vào thôn Hoành vẫn bị chặn lại bằng gạch đá, bao tải cát, khúc cây… Mỗi đầu ngõ đều có người dân trực cảnh giới 24/24. Nhiều phóng viên các tờ báo đến tác nghiệp, liên hệ gặp gỡ người dân trong thôn bị từ chối. Người dân cũng không đồng ý để phóng viên chụp ảnh, ghi hình. Thậm chí phóng viên sử dụng điện thoại cũng bị kiểm tra, vì e ngại bị chụp lén.

Tuy nhiên, tâm tư, ý kiến người dân mà phóng viên cố gắng tiếp xúc được cho thấy họ khá mỏi mệt. Một người đàn ông trung niên cho biết cả làng đã đình trệ sản xuất, sinh hoạt gần tháng nay, việc học hành của con cái bị bỏ bê, ảnh hưởng.

Một số người dân cả thôn Hoành và thôn Đồng Mít bên kia đường cho biết họ mong muốn các cụ lớn tuổi, có vai vế, có uy tín trong xã tích cực hơn trong trao đổi, phối hợp với chính quyền để thả bớt những cán bộ công quyền còn bị giữ. Như vậy vừa giúp hạ nhiệt tình hình, vừa mở ra cơ hội đối thoại, tìm giải pháp lâu dài, từng bước giải quyết những vấn đề đất đai đã tồn đọng hàng chục năm qua ở địa phương.