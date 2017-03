Diễn biến trên biển Đông rất phức tạp và khó đoán định

Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 (AMF-5) và Diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 (EAMF-3) sẽ kéo dài đến ngày 28-8. Ảnh: LÊ PHI





Ngày 27-8, Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 (AMF-5) và Diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 (EAMF-3) đã chính thức diễn ra tại TP Đà Nẵng.

Diễn đàn có sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN và tám nước đối tác, gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, Nga… và Mỹ. Diễn đàn lần này nhằm phát huy vai trò chủ đạo của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác biển và xây dựng lòng tin ở khu vực, nhất là trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải.

Cạnh đó, diễn đàn là kênh đối thoại về các vấn đề liên quan đến biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); thúc đẩy đoàn kết ASEAN.

Ông Nguyễn Vũ Tú, Phó trưởng đoàn SOM ASEAN Việt Nam, cho biết : “Ngày nay hợp tác biển là một trong những lĩnh vực được ưu tiên giữa các nước ASEAN và đối tác. Nhất là trong bối cảnh tình hình biển Đông ngày càng phức tạp và khó đoán định được những diễn biến trên biển. Trong bối cảnh đó, Diễn đàn ngày càng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin trong lĩnh vực hợp tác biển cũng như an ninh biển”.

Được biết, diễn đàn lần này đặt ra hai mục tiêu là, tăng cường hợp tác biển thông qua đối thoại và tham vấn một cách xây dựng; tăng cường vai trò đóng góp của diễn đàn đối với hòa bình ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải trong khu vực.

Cụ thể Diễn đàn biển ASEAN lần thứ 5 và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 sẽ tập trung vào các nội dung như: Kiểm điểm lại những việc các nước ASEAN đã làm; tăng cường hợp tác biển trong việc hỗ trợ nhân đạo cũng như giảm nhẹ thiên tai; thảo luận các vấn đề xử lý, bảo vệ hệ sinh thái biển, sự đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản, trong đó thúc đẩy hợp tác bình đẳng trong phát triển nghề cá trên biển Đông; Thảo luận những thách thức và cách tiếp cận của ASEAN đối với những diễn biến gần đây trên biển Đông; Đồng thời, định ra những phương hướng cho những hợp tác của ASEAN trong tương lai.