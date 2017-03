Gầm cầu lổn nhổn kim tiêm

Ẩn số người nghiện Theo thống kê, TP.HCM có hơn 22.400 người nghiện ma túy nhưng Công an TP.HCM đánh giá: Tỉ lệ sót lọt người nghiện ma túy khoảng 50%-60%, tức còn hơn 10.000 người chưa được nhận diện trong cộng đồng, việc sử dụng ma túy công khai đang tái bùng phát. _________________________________ 30 khẩu súng và 680 viên đạn Công an TP.HCM thu giữ khi bắt các băng nhóm tội phạm về ma túy trên địa bàn từ đầu năm đến nay. “Hàng nóng” xuất hiện trong các vụ án ma túy tăng đột biến (hơn 87% so với cùng kỳ năm 2015 - tăng 14 khẩu súng). Tội phạm ma túy xuyên quốc gia, biên giới ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn… Theo báo cáo của Công an TP.HCM