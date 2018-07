Đình chỉ chủ tịch xã vi phạm quản lý đất dự định đặc khu

Ngày 16-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Huyện ủy Vạn Ninh (Khánh Hòa) xác nhận Ban Thường vụ Huyện ủy đã công bố quyết định đình chỉ chức vụ bí thư Đảng ủy xã Vạn Thạnh đối với ông Nguyễn Thanh Nam.

Cùng thời điểm, UBND huyện Vạn Ninh cũng công bố quyết định tạm đình chỉ chức vụ chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh đối với ông này.



Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh yêu cầu cán bộ cấp dưới kiểm điểm vì cung cấp thông tin cho công an.

Theo vị lãnh đạo Huyện ủy Vạn Ninh, khi tiến hành kiểm tra dấu hiệu đảng viên vi phạm đối với ông Nguyễn Thanh Nam, Ban Thường vụ Huyện ủy phát hiện ông này có nhiều sai phạm nghiêm trọng liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Vạn Thạnh.

Do có nhiều vấn đề phức tạp cần tiếp tục làm rõ nên đoàn kiểm tra đề nghị gia hạn thêm hai tháng để kiểm tra, xác minh. Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Vạn Ninh quyết định đình chỉ các chức vụ bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh đối với ông Nam để phục vụ việc kiểm tra.

“Bước đầu phát hiện ông Nam có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, nhất là liên quan đến đất đai ở địa phương. Trước mắt, cơ quan kiểm tra của Đảng sẽ làm rõ hết các vi phạm để kết luận, sau đó tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý”- vị lãnh đạo Huyện ủy Vạn Ninh nói.



Trước đó, ngày 13-4, Pháp Luật TP.HCM có bài “Nghi cán bộ xã góp phần gây náo loạn đất đặc khu”, trong đó có phản ánh việc nhiều người dân xã Vạn Thạnh tố cáo bí thư Đảng ủy kiểm chủ tịch UBND xã này trực tiếp đi gom đất, “thổi” giá đất lên cao khi có thông tin sẽ thành lập đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt tại huyện Vạn Ninh. Mặt khác, người dân cũng tố cáo chính quyền xã Vạn Thạnh cố tình làm ngơ để nhiều người từ nơi khác đến các đảo ở địa phương này phát dọn cây cối, chiếm đất, bán đất trái phép.

Mới đây, người dân xã Vạn Thạnh còn tố cáo ông Nguyễn Thanh Nam tổ chức cho cán bộ xã này buộc mỗi người dân phải đóng góp 300.000 đồng khi đến UBND xã làm thủ tục xác nhận mặt nước để vay vốn ngân hàng tái sản xuất do bị thiệt hại sau bão số 12 hồi cuối năm 2017.

Khi Công an tỉnh Khánh Hòa đến xác minh, ông Nguyễn Thanh Nam đã họp UBND xã ra kết luận, yêu cầu cấp dưới phải kiểm điểm do đã cung cấp thông tin cho cơ quan công an. Văn bản nêu: “Việc cán bộ của bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả, cung cấp các khoản thu, danh sách thu đóng góp tự nguyện của các cá nhân cho Công an tỉnh là không đúng quy định, chưa tuân thủ nguyên tắc của cơ quan, tự ý, tự quyền cung cấp làm ảnh hưởng đến lãnh đạo, tập thể UBND. Đề nghị, cán bộ một cửa nghiêm túc làm kiểm điểm”. Trong khi đó, thời điểm đó, ông Nam đang bị kiểm tra dấu hiệu đảng viên vi phạm.