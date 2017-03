Đội tàu cá bị tấn công ở Hoàng Sa trở về: “Tàu TQ liên tiếp đe dọa, tấn công chúng tôi”

Chưa tìm thấy ngư dân mất tích sau khi bị đâm chìm trên biển Ông Nguyễn Văn Bích, Chủ tịch UBND phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An), cho biết: “Đến chiều tối 5-6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân vẫn chưa tìm thấy ngư dân Võ Văn Chính (57 tuổi, trú khối Hải Bình, phường Nghi Hải) trong vụ tàu NA-90682 bị đâm chìm trên vùng biển thị xã Cửa Lò đêm 4-6”. Trước đó, ông Chính, ông Võ Văn Tương cùng anh Văn Hải đánh cá trên con tàu mang số hiệu NA-90682TS công suất 45 CV (do ông Tương làm chủ tàu). Khi con tàu trên đang đánh bắt cá trên vùng biển thị xã Cửa Lò, cách bờ chừng 22 hải lý thì một con tàu lớn lao tới đâm chìm xuống biển. Sau khi đâm chìm tàu khiến ba ngư dân rơi xuống biển thì con tàu lớn tăng tốc bỏ chạy. Ông Tương và anh Hải may mắn được tàu đánh cá của ngư dân ở thị xã Cửa Lò phát hiện cứu sống, đưa vào bờ. Còn ông Chính bị mất tích. Ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, nhận định: “Hiện Hải đội 2 Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã điều hai tàu cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn và ngư dân đang ra biển tìm kiếm ông Chính. UBND thị xã Cửa Lò đã đề nghị Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm con tàu lớn đâm chìm tàu ngư dân khiến ông Chính mất tích”. Đ.LAM