Động đất rung chuyển thủy điện Sông Tranh 2

Tại các khu vực cách xa thủy điện Sông Tranh 2 hơn 50 km, nhiều người vẫn cảm nhận được rung chấn.

Ông Huỳnh Văn Tú, thôn 1, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My cho biết: “Trận động đất này mạnh lắm, phát nổ lớn và gây rung chuyển nhà cửa khoảng 7-10 giây. Nhà tôi và các nhà xây bên cạnh đều rung rất mạnh. Ở đây ai cũng sợ, tôi và hàng xóm đều tháo chạy ra khu đất trống”.

Ngay sau khi động đất xảy ra, lãnh đạo huyện Bắc Trà My đã tổ chức kiểm tra tại công trình đập chính thủy điện Sông Tranh 2 và trấn an người dân tại các vùng tâm chấn thuộc các xã Trà Đốc, Trà Tân, Trà Sơn và thị trấn Trà My.

Theo kết quả phân tích và công bố của Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất trên mạnh 3,6 độ richter, độ sâu chấn tiêu 7 km. Cũng theo viện này, có khả năng trận động đất sẽ gây thiệt hại tại vùng tâm chấn và viện vẫn đang tiếp tục theo dõi.

Được biết chưa có thống kê về tình hình thiệt hại sau động đất, nhà máy và đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn hoạt động bình thường.

N.ANH