Đồng Tháp: Bắt 2 cán bộ Chi cục Quản lý đất đai

Trưa 13-10, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Thái Thị Mỹ Trang, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can với ông Lê Chiến Thắng, nguyên phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai và ông Thái Hòa, nguyên trưởng Phòng Chính sách đất đai - Chi cục Quản lý đất đai (Sở TN&MT tỉnh Đồng Tháp).

Hai người bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Thông tin ban đầu, ông Thắng và ông Hòa đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho lãnh đạo, từ đó dẫn đến xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với một công ty không chính xác, gây thất thoát ngân sách Nhà nước trên 1 tỉ đồng.

Theo đó, công ty này thuê đất tại chợ đầu mối trái cây ở xã Mỹ Hiệp với giá đất là 2,8 triệu đồng/m2 nhưng do thiếu trách nhiệm, hai cán bộ nói trên đã khiến việc xác định nghĩa vụ tài chính của công ty giảm xuống còn 700.00 đồng/m2.