Dự án nào ‘ngâm’ đất thì phải thu hồi

Đoạn lún ở cầu vượt tại nút giao Mỹ Thủy là “đường tạm” Trả lời báo chí về việc cầu vượt 200 tỉ đồng tại nút giao Mỹ Thủy, quận 2 mới đưa vào sử dụng được mấy ngày đã có hiện tượng bị lún, ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở GTVT, thừa nhận có tình trạng lún ở đoạn đường dẫn nhưng đó là phần chưa hoàn thiện. Theo ông Lâm, nút giao Mỹ Thủy thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông. Trong quá trình hoàn thiện vẫn phải đảm bảo giao thông cho xe qua cầu Kỳ Hà 3 theo đường tạm đi vào nút giao nên đoạn đường dẫn đầu cầu vượt dài 50 m này chưa thể thi công theo đúng cao độ thiết kế và đúng kết cấu hoàn chỉnh. Để đảm bảo tiến độ, Khu quản lý giao thông đô thị số 2 đã báo cáo Sở GTVT làm tạm đoạn đầu cầu phía bên quận 2 để xe cộ lưu thông qua cầu vượt được an toàn. Do mới làm tạm nên kết cấu đoạn đầu cầu chưa phải kết cấu chính thức mà chỉ mới đổ đá và san lên bề mặt lớp nhựa đường mỏng. “Phần đường lún là đang tạm để tổ chức giao thông chứ không phải do chất lượng kém. Chủ đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện và sẽ xong trong tháng 8” - ông Lâm nói.