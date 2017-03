Đừng 'treo' mãi các dự án cầu, đường…

Đây là cuộc tiếp xúc thứ năm của tổ đại biểu ứng cử nhưng là lần các cử tri tập trung nhiều ý kiến nhất, “nóng” nhất về các dự án cầu, đường bị treo.

Theo cử tri Đoàn Quyết Chiến, Hội Cựu thanh niên xung phong quận 8, đường Ba Đình theo quy hoạch là đường trục, xuyên tâm của quận nhưng đến nay chỉ làm cắt khúc, giật cục từng đoạn, nhiều đoạn bị treo suốt, treo chưa biết đến ngày nào.

“Giải tỏa nhà lụp xụp ven kênh rạch là chủ trương, việc làm lớn của TP. Người dân đã được nghe, được tuyên truyền nhiều, đã thông, thuận với TP nhưng đến nay vẫn chưa biết ngày nào sẽ làm, sẽ giải tỏa, di dời nên lòng dân rất không an tâm, yên chí làm ăn. Ngay như dự án rạch Ụ Cây đã giải tỏa, đã rào ranh công trình từ nhiều năm mà nay vẫn chưa làm đường hai bên, nạo vét lòng rạch nên nước đọng, cây cỏ mọc um tùm biến nơi đây thành ổ dịch bệnh, nơi dừng chân của các đối tượng tệ nạn xã hội…” - cử tri Chiến nêu bức xúc.



Rạch Ụ Cây đã rào ranh công trình nhiều băm nhưng mãi… treo

Theo cử tri Nguyễn Việt Hùng, phường 16, quận 8 quận và phường là nơi đang phát triển, dân dồn ngày càng đông nhưng trên địa bàn rất thiếu công viên, nhà văn hóa thể thao cho thanh thiếu niên. Trong khi đó, đường không có cống, kênh rạch thì không được nạo vét gây hôi thối…

“Vì thế môi trường của phường bị ô nhiễm từ phía hạ tầng xã hội đến hạ tầng giao thông. Ví dụ đường An Dương Vương là đường trục nối quận 8 với quận 6 nhưng nhiều năm qua chưa làm cống hoàn chỉnh, rạch Bà Lựu được đặt cầu bản nhỏ không đủ sức thoát nước, trong khi hàng rong, quán cóc mọc đầy bán hàng rất mất an toàn vệ sinh… nên đây là tuyến đường bất an về cả hạ tầng lẫn sinh hoạt xã hội!” - cử tri Hùng nói.



Cầu bản rạch Bà Lựu trên đường An Dương Vương là nơi ô nhiễm nặng và chợ, hàng quán mọc đầy lấn chiếm lòng lề đường…



Được sự phân công của tổ đại biểu ứng cử, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT ghi nhận các ý kiến phản ánh của cử tri, người dân



Và ngay sau cuộc tiếp xúc, ông Bùi Xuân Cường cùng các cán bộ Sở GTVT xuống thị sát thực địa đường Cần Giuộc nằm bên hông chợ Xóm Củi.



Thị sát thực địa đường Cần Giuộc

Theo cử tri Nguyễn Hoàng Minh, phường 11 con đường này ngắn, nhỏ nhưng từ năm 1975 đến nay vẫn chưa được sửa chữa, nâng cấp nên mưa thì lầy, nắng thì bụi gây khó cho người dân đi lại, làm ăn, buôn bán.

Sau khi khảo sát thực tế ông Cường cho biết trong tuần này sẽ bàn với Quỹ bảo trì đường bộ để xuất khoảng 1,6 tỉ đồng sửa chữa, nâng cấp ngay con đường dân sinh này.