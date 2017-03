Đường kiểu mẫu không khác dự án… bán nhà

Luật sư HUỲNH TRUNG HIẾU: Không phạm luật nhưng quyền lợi bị ảnh hưởng trầm trọng

Theo Điều 34 Luật Quảng cáo, biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh không quy định nội dung quảng cáo là yếu tố cấu thành trong biển hiệu. Do vậy theo tôi, quy định của UBND TP Hà Nội về xây dựng biển hiệu chung là phù hợp với pháp luật quảng cáo hiện nay. Riêng về yếu tố sở hữu trí tuệ của bảng hiệu thì quy định của UBND TP Hà Nội không áp đặt, điều chỉnh các quyền sở hữu trí tuệ vì mỗi doanh nghiệp có quyền lựa chọn nơi kinh doanh và đặt biển hiệu quảng cáo, không nhất thiết trong các khu vực bị hạn chế. Tuy nhiên, quy định cũng không nên máy móc buộc phải thực hiện đồng bộ vì doanh nghiệp đâu chỉ có nhu cầu đặt biển hiệu mà đặt biển hiệu để quảng cáo vẫn là mục đích chính của họ. Do vậy quy định biển hiệu phải gắn với yếu tố quy hoạch đô thị, quy hoạch hoạt động quảng cáo tại từng khu vực, nơi thực hiện để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, tránh tình trạng không doanh nghiệp nào chọn những khu vực hạn chế làm nơi kinh doanh của họ. Điều này không chỉ địa phương bị thiệt vì môi trường kinh doanh không thuận lợi mà quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng một cách trầm trọng. Họa sĩ NGÔ LỰC: Đường kiểu mẫu chỉ triệt tiêu ý tưởng sáng tạo

Với đường kiểu mẫu quy định hai màu xanh và đỏ. Câu hỏi đặt ra là ý tưởng cho con đường kiểu mẫu là gì, nằm ở đâu? Tại sao, vì sao lại chọn hai màu xanh và đỏ? Anh nhìn vào biển hiệu hai màu xanh, đỏ sức hấp dẫn ở đâu, vì sao? Nhìn vào hai màu xanh và đỏ ấy có thấy đột phá không? Làm sao để các thương hiệu giữ được tính sáng tạo trong ngành biển hiệu quảng cáo? Cụ thể làm sao để các thương hiệu có thể nổi bật được thương hiệu của mình?... Trong ngành mỹ thuật màu xanh và màu đỏ với thị giác là màu nguyên bản, màu mạnh nhất. Làm thế nào để có thể nổi bật hơn hai màu này đây. Nếu mục đích đầu tiên của phố kiểu mẫu là sự đồng bộ thì đồng bộ cũng phải có tính đột phá. Và đem lại cảm xúc cho mọi người… Một khi sự đồng bộ tầm thường quá thì lại tôn vinh tầm thường lên một chút. Đồng bộ phải có tính đột phá… chứ không phải ấn định hai màu nhìn thấy chán ngắt. Trong ngành quảng cáo có âm có dương, nếu đứng trước một nơi nhiều màu sắc người ta luôn phải sáng tạo là làm sao để nổi lên. Vậy ấn định hai màu đỏ xanh chẳng khác nào triệt tiêu ý tưởng sáng tạo và làm vô hiệu hóa công nghệ quảng cáo. Nếu có quy hoạch thì quy hoạch đồng bộ phần khung là được rồi, còn về màu sắc thì hãy để cho sáng tạo, thuộc về thẩm mỹ hội họa. Chứ như hiện nay làm như thế chỉ mới gọi là có manh nha sự đồng đều, trái với sự lộn xộn thôi chứ chưa có gì.