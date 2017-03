Gần 70 đơn khiếu kiện đòi Sonadezi bồi thường

12 giờ 10 ngày 11-8, tại khu vực rạch Bà Chèo, xã Tam An, huyện Long Thành, họng cống nước xả vẫn xối xả tuôn những dòng nước sủi bọt đen trắng lẫn lộn…

Chúng tôi đi thực địa theo người dân ra vườn cây ăn trái của người dân bị thiệt hại do nước xả thải chung quanh vàm mương rạch Bà Chèo (gần nơi họng nước xả của nhà máy) thì bất ngờ phát hiện nước thải từ trong cống tuôn ra xối xả. Nước có mùi hôi thối nồng nặc, rất khó thở, sủi bọt đen trắng lẫn lộn. Nước thải này chảy từ hồ sinh thái của Công ty Sonadezi Long Thành cách đó khoảng 50 m. Tại hồ này có một cửa cống thiết kế van điều chỉnh nước theo ý muốn. Nước từ trong hồ chảy qua hai ống cống to khoảng 0,7 m đổ trực tiếp ra vàm mương rạch Bà Chèo rồi chảy thẳng ra sông Đồng Nai. Người dân tại đây cho biết mấy hôm nay cũng có xả thải nhưng khối lượng ít hơn trước khi bị C49 phát hiện xả thải vượt chuẩn. Bà Đoàn Thị Tùng (ở ấp 2, xã Tam An) phản ánh giếng nước nhà bà hiện không sử dụng được do mấy ngày nay nước thải tràn vào khiến nước giếng có màu, mùi hôi, không dùng để nấu ăn được.

Nước bẩn tuôn xối xả. (Ảnh chụp lúc 12 giờ 10 ngày 11-8) Ảnh: NGUYỄN LỘC

Trưa 11-8, chúng tôi đến phòng làm việc của ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành, phụ trách về nông nghiệp. Vừa nghe chúng tôi mở lời hỏi, ông Sơn đã cắt ngang: “Không nắm, không tiếp!”. Ông Trương Văn Phương, Chánh Văn phòng UBND huyện Long Thành, thì ghi nhận việc người viết trình bày về vụ nhà máy xả bẩn tại Khu công nghiệp Long Thành. Tuy nhiên, ông yêu cầu phóng viên phải ghi nội dung bằng văn bản rồi ông sẽ trả lời sau.

Theo Hội Nông dân xã Tam An, đến gần tối 11-8, người dân trong xã đã đến nộp thêm gần 30 đơn khiếu kiện đòi bồi thường, nâng tổng số đơn lên gần 70. Theo ông Nguyễn Văn Ngẫu, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Thành, qua khảo sát, cả xã có hơn 100 hộ dân bị thiệt hại, nhiều nhất là hai ấp 1 và 2 bị thiệt hại do xả thải gây ra. Đảng ủy và UBND xã Tam An đã giao cho Hội Nông dân xã tiếp nhận đơn khiếu kiện.

NGUYỄN LỘC