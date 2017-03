Giả công an lừa đảo, “nữ quái” lãnh 10 năm tù

Lợi dụng mối quan hệ quen biết rộng cộng với “lá bùa” là thẻ ngành và bảng tên công an nhân dân giả, từ năm 2004 đến năm 2006, Vương đã lừa đảo nhiều người để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, năm 2004, biết bà NTTM đang muốn xin việc cho con trai, Vương chủ động đến đặt vấn đề về việc xin cho con trai bà M. vào ngành công an với “chi phí” 6 triệu đồng. Khi bà M. giao tiền và hồ sơ xin việc, Vương làm giả quyết định tạm tuyển con trai bà M. vào công tác tại Công an huyện Diên Khánh. Vì tin tưởng Vương sẽ “lo” việc cho con thành công nên bà M. đã đưa cho Vương tổng cộng hơn 31 triệu đồng và 11 chỉ vàng.

Cuối năm 2005, Vương đến làm quen với bà VTN, giới thiệu mình đang công tác tại Đội Cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang, sẽ đòi nợ giúp bà N. Để tạo lòng tin, Vương “trình” cho bà xem thẻ ngành công an giả và bảng tên công an giả. Bằng nhiều thủ đoạn khác, đến đầu tháng 1-2006, Vương đã chiếm đoạt của bà N. hơn 364 triệu đồng.

Ngoài ra, Vương còn tự giới thiệu mình là cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa, có mối quan hệ rất thân quen với một cán bộ có quyền lực về công tác tổ chức nhân sự ở Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco), nếu ai muốn xin vào làm việc thì chi 20 triệu đồng. Cả tin, nhiều người đã cúng mỗi người cho Vương 10 triệu đồng. Vương còn mượn giấy đỏ, sổ hộ khẩu… của người khác để thế chấp.

H.VĂN