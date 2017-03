Gia hạn điều tra vụ xe bánh xích chèn người dân vì vụ án phức tạp

Theo đó, đầu tháng 4-2016, UBND tỉnh sẽ có phương án tổ chức bảo vệ thi công KCN.

Về vụ việc bà Lê Thị Châm bị thương khi va chạm với máy xúc vào ngày 10-7-2015, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng Trịnh Ngọc Thành cho biết: “Ngay khi xảy ra sự việc, công an huyện đã phối hợp với các cơ quan thu thập chứng cứ, tài liệu và đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội cố ý gây thương tích. Hiện chưa có kết luận, khi có kết luận sẽ thông tin”.

Trước đó, tại cuộc đối thoại ngày 30-3 giữa người dân Cẩm Điền với chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, đại diện Công an huyện Cẩm Giàng thông tin: “Bà Châm là người bị hại, thương tích (tỉ lệ 45%) không phải do bà Châm tự gây ra...”.

Cũng theo thông tin từ Công an huyện Cẩm Giàng, vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cơ quan công an đã có công văn gia hạn thời hạn điều tra số 02 ngày 7-3. Trong quá trình điều tra xác minh, những người có mặt tại hiện trường không hợp tác với cơ quan điều tra. Đến nay cơ quan điều tra gặp khó khăn khi thu thập chứng cứ. Cơ quan công an huyện đã phối hợp với nhiều cơ quan chức năng để làm rõ, vận động bà con nhân dân cung cấp thông tin…