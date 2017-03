Giám đốc Sở GTVT Tất Thành Cang được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM Tất Thành Cang trả lời chất vấn tại một kỳ họp của HĐND TP (ảnh: N.D)





Sáng nay (14-6), tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM khóa VIII, chuyên đề “Công tác quản lý Nhà nước về giáo dục mầm non”, các đại biểu HĐND TP đã bỏ phiếu bầu chọn bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.

Với kết quả 77/83 đại biểu có mặt đồng ý (tỷ lệ 81,9%), ông Tất Thành Cang đã trở thành Phó Chủ tịch UBND TP.

Ông Tất Thành Cang sinh năm 1971, quê quán tại xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Giai đoạn những năm 1993-2009, đây là cái tên được giới trẻ TP biết đến nhiều do ông hoạt động Đoàn sôi nổi và nắm nhiều chức vụ như Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, Phó Bí thư trường ĐH luật TP.HCM, Chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM, Trưởng Ban Đại học chuyên nghiệp, Phó Bí thư Thành đoàn, Bí thư Thành đoàn…

Đến năm 2009, ông giữ chức Bí thư quận ủy quận 2, năm 2012 là Bí thư quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận 2. Từ tháng 10-2012 đến nay, ông Cang giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thành ủy viên TP.HCM.

Như vậy, hiện giờ UBND TP.HCM có sáu Phó Chủ tịch UBND, đó là bà Nguyễn Thị Hồng và các ông Lê Mạnh Hà, Hứa Ngọc Thuận, Nguyễn Hữu Tín, Lê Thanh Liêm và Tất Thành Cang.

Thu Hương