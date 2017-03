Giảm ô nhiễm để công sở xanh, sạch đẹp

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (The US Environmental Protection Agency - EPA), nồng độ các chất ô nhiễm trong công sở thường cao hơn từ hai đến năm lần và đôi khi cao hơn 100 lần so với nồng độ ngoài trời.

Nguồn gốc phát sinh các chất ô nhiễm

Máy in laser, máy photocopy, máy fax, máy vi tính: Có thể gây tổn hại phổi tương tự như khói thuốc lá do phát thải các chất độc hại như hợp chất bay hơi hữu cơ, isopropyl alcohol, ozone, CO và các kim loại nặng Arsen, Ca, Pb, Hg.

Bàn, tủ, ghế bằng gỗ ván ép thường được đánh bóng, sơn phủ, chống mối mọt… bằng hóa chất độc hại, là những hợp chất hữu cơ dễ bay hơi như formaldehyde và các chất khác…

Khói thuốc lá gây ra các bệnh về đường hô hấp, bệnh tim. Đối với trẻ nhỏ, có thể xuất hiện hội chứng đột tử. Các chất độc hóa học trong nước hoa và các sản phẩm có mùi hương cũng tương tự như trong khói thuốc lá, gồm toluene, ethanol, acetone, formaldehyde, benzene… đây là những chất gây ung thư, hiếm muộn, suy nhược thần kinh…

Máy lạnh, thảm trải sàn, màn cửa, trần nhà ẩm thấp, báo, tạp chí là điều kiện tốt cho sự phát triển nấm mốc, vi khuẩn, bụi bông… gây ra những triệu chứng giống như cảm cúm, nhức đầu, viêm xoang, bệnh dị ứng, hen suyễn cho những người tiếp xúc lâu dài.

Tạo mảng xanh góp phần giảm ô nhiễm tại công sở.

Khí thải từ phương tiện giao thông (bụi, SO 2 , NO 2 , CO) có thể xâm nhập vào các tòa nhà nếu gần đường giao thông hoặc gần bãi đậu xe.

Thùng đựng rác đặt trong văn phòng và không được thu gom trong ngày sẽ phát sinh các loại khí gây mùi hôi và các loại vi khuẩn.

Sơn tường là một trong năm loại chất thải nguy hại nhất. Các chất gây hại từ sơn là chì và hơi dung môi hữu cơ (VOCs) bao gồm: benzen, formaldehyde, toluene, xylene là các tác nhân gây ra bệnh tim mạch và tổn thương mắt. Nồng độ (VOCs) đo được trong những tòa nhà sơn mới có thể gấp 1.000 lần so với nồng độ VOCs trong không khí bên ngoài và hơi VOCs tiếp tục phát thải suốt sáu tháng tiếp theo.

Ba biện pháp

Biện pháp đầu tiên thông gió, lắp bộ lọc không khí kiểu hấp thu. Cụ thể là hệ thống lọc tĩnh điện và một lớp than hoạt tính hấp thu chất ô nhiễm như ozone, benzen, bụi từ mực in, mùi hôi, toluene… Và quan trọng là phải dọn vệ sinh, hút bụi hằng ngày, định kỳ vệ sinh máy lạnh, khu vực dễ phát sinh nấm mốc hoặc các sinh vật gây bệnh.

Biện pháp thứ hai là hạn chế sử dụng các sản phẩm gây ô nhiễm, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Có thể liệt kê như sau: Hạn chế dùng thảm, nếu đã dùng thảm thì phải thường xuyên giặt, hút bụi. Hạn chế sử dụng nước hoa và các sản phẩm có mùi hương (nước xịt phòng, rửa kính, lau sàn…). Hạn chế sử dụng thuốc diệt mối, mọt, côn trùng nếu có thể, thay vào đó nên giữ nơi làm việc luôn sạch sẽ. Hạn chế in ấn bằng cách soạn và gửi văn bản bằng file điện tử. Chọn máy in từ các hãng uy tín đã có các giải pháp giảm thiểu phát thải khí độc hại. Chọn mực in có chứa VOCs thấp (ít hơn 2%) và không chứa kim loại nặng. Sử dụng sơn nước ít độc hại hơn sơn dầu hoặc chọn sơn có thành phần tự nhiên như nước, tinh dầu từ cây cỏ, màu thực vật, khoáng đất sét tự nhiên, nhựa cây, sáp ong… Tạo mảng xanh bằng việc trồng một số loại cây xanh (cây lan ý, cây trầu bà, cau kiểng, nha đam, kim phát tài…) có tác dụng loại bỏ một số chất độc hại trong không khí.

Biện pháp thứ ba đó là tiết kiệm triệt để các nguồn năng lượng trong công sở. Thể hiện ở việc: Tận dụng ánh sáng tự nhiên và tắt bớt đèn. Sử dụng đèn compact hay đèn led có tuổi thọ cao, tiết kiệm 3/4 lượng điện sử dụng. Cài đặt màn hình vi tính ở chế độ tiết kiệm điện và tự động chuyển sang chế độ chờ. Lắp đặt bộ điều chỉnh t0 (bằng cảm biến) tự động cho máy lạnh khi không có người hoặc ít người để tiết kiệm điện. Sử dụng bộ cảm biến tự động tắt đèn cho cả hệ thống đèn tại những khu vực ít người qua lại như hành lang, phòng phôtô, nhà vệ sinh, phòng tiếp khách. Chọn mua loại máy lọc và điện thoại ít tốn nhiên liệu của nhãn hiệu uy tín. Chọn loại máy in đa chức năng (ba trong một) để có thể in, phôtô hay fax. Đối với CPU thì cài đặt tự động chuyển sang chế độ ngủ để tiết kiệm điện khi bạn đi ra ngoài. Nên rút phích cắm đối với những thiết bị không sử dụng nữa vì nếu tắt thiết bị mà không rút phích cắm thì vẫn tốn một lượng điện nhất định. Đồng thời nên sử dụng ổ cắm điện tập trung để việc rút phích cắm nhanh chóng, tiện lợi. Thường xuyên vệ sinh hệ thống thông gió, lọc không khí.

NHẬT LINH (theo Chi cục Bảo vệ Môi trường TP.HCM)