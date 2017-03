Gút chuyện chống ngập đường Kinh Dương Vương

Ngày 6-9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa đã chủ trì cuộc họp về phương án cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương dài 3,5 km (từ vòng xoay mũi tàu Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc). Trước đó, rất nhiều ý kiến người dân và đại biểu HĐND TP (quận Bình Tân) đã bức xúc việc nâng con đường này lên biến nhà dân khu vực xung quanh thành “hầm” chứa nước mỗi khi mưa lớn.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM (chủ đầu tư dự án), cho biết dự án nâng cấp đường Kinh Dương Vương hiện đã gần hoàn tất hai trong ba gói thầu (từ mũi tàu Phú Lâm đến đường Tên Lửa, từ đường Hồ Học Lãm đến An Lạc). Theo ông Dũng, với hiện trạng như hiện nay chỉ có thể thực hiện việc giảm độ cao vỉa hè xuống 10 cm (chứ khó hạ tim đường xuống 25 cm như giải pháp đưa ra lấy ý kiến người dân trước đó và nhận được 50% sự đồng tình - PV).





Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Văn Khoa kết luận tại phiên họp ngày 6-9. Ảnh: TÁ LÂM

Cũng theo ông Dũng, việc hạ tim đường xuống 25 cm chỉ có thể thực hiện ở gói thầu còn lại (đoạn giữa dài 880 m). Thay vì xây cao độ 2 m như thiết kế ban đầu, các đơn vị liên quan sẽ hạ cao độ vỉa hè xuống 10 cm và hạ tim đường xuống 25 cm (tổng thể hạ độ cao vỉa hè, tim đường là 35 cm).

Cũng theo ông Dũng, cao độ đoạn đường này khi thực hiện theo các phương án trên thì chỉ còn 1,65 m. Cao độ này thấp hơn mức triều cao nhất 1,68 m. Do vậy, khi mưa lớn kết hợp triều cường thì khu vực này phải cần trạm bơm công suất 42.000 m3/giờ mới giải quyết được vấn đề ngập nước ở đây. Do đó, ông Dũng kiến nghị bổ sung trạm bơm này (đặt gần đình An Lạc) để chống ngập cho 44 tuyến hẻm bị ảnh hưởng khi nâng đường Kinh Dương Vương. “Dự kiến trạm bơm sẽ xây dựng trên khu đất công ven kênh, rộng khoảng 400 m2 với chi phí dự kiến khoảng 76 tỉ đồng” - ông Dũng nói và cho hay nếu xây dựng trạm bơm thì phải hết 14 tháng.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa đồng ý với các phương án Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM đưa ra. “Ngay sau cuộc họp này, Trung tâm Chống ngập khẩn trương triển khai thi công gói thầu còn lại của đường Kinh Dương Vương” - ông Khoa nhấn mạnh. Về trạm bơm, theo ông Khoa, sau khi TP hoàn chỉnh các dự án chống ngập ở khu vực này thì có thể chuyển trạm bơm đến phục vụ nơi khác. “Đất đã có rồi, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để triển khai nhanh nhất có thể. Đây không phải là giải pháp tốt nhất nhưng là giải pháp chấp nhận được” - ông Khoa nói.

Ông Khoa cũng giao Hội đồng Thẩm định bồi thường TP có chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong việc cải tạo nhà cửa trên tuyến đường này.

Ngay sau khi có kết luận của ông Khoa, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết từ ngày 7-9, công trình gói thầu số 2 dài 880 m bắt đầu thi công trở lại. Đây là đoạn đường phải tạm dừng thi công trong hơn ba tháng qua do đợi chỉ đạo của UBND TP.HCM về giảm độ cao mặt đường của dự án chống ngập Kinh Dương Vương.