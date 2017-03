Hà Nội chính thức có 'liên hoàn' phố đi bộ

Hướng dẫn, phân luồng hướng đi của các phương tiện không có nhu cầu vào khu vực Hồ Hoàn Kiếm: Hướng đi của các phương tiện từ phía Bắc đi phía Nam - Các phương tiện từ phố Hàng Cân - Lương Văn Can đi về phía Nam đi theo các hướng: + Lương Văn Can - Hàng Gai - Hàng Trống - Lê Thái Tổ - Bà Triệu. + Lương Văn Can - Hàng Gai - Cầu Gỗ - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền. - Các phương tiện từ Đinh Liệt đi phía Nam đi theo hướng Cầu Gỗ - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ hoặc Hàng Thùng. Hướng đi của các phương tiện từ phía Nam đi phía Bắc Các phương tiện từ phía Nam đi phía Bắc đến Hai Bà Trưng đi theo các hướng: - Hai Bà Trưng - Phan Chu Chinh - Lý Thái Tổ - Hàng Vôi đi hướng Bắc hoặc Phan Chu Chinh - Tràng Tiền - Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật đi hướng Bắc. - Hai Bà Trưng - Quang Trung - Nhà Chung - Lý Quốc Sư - Hàng Mành đi phía Bắc. - Hàng Bài - Hai Bà Trưng - Quang Trung - Tràng Thi - Phủ Doãn đi phía Bắc. - Hai Bà Trưng - Quán Sứ - Hàng Da đi phía Bắc. Hướng đi của các phương tiện từ phía Đông đi phía Tây - Các phương tiện từ các hướng Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải đi sang hướng Tây đi đến Lý Thái Tổ, Ngô Quyền - Hai Bà Trưng (hoặc Lý Thường Kiệt) - Quang Trung -Tràng Thi - Cửa Nam đi phía Tây. - Các phương tiện từ phía Đông đến Nguyễn Hữu Huân - Hàng Bạc - Hàng Bồ - Bát Đàn đi phía Tây. Hướng đi của các phương tiện từ phía Tây đi phía Đông - Các phương tiện từ Hàng Nón, Hàng Mành đi Hàng Quạt - Lương Văn Can - Hàng Gai - Cầu Gỗ đi phía Đông. - Các phương tiện từ Lê Duẩn đi Hai Bà Trưng (hoặc Lý Thường Kiệt, hoặc Trần Hưng Đạo) đi hướng Đông. - Các phương tiện từ Hàng Vải đi Lãn Ông - Hàng Buồm - Mã Mây - Lương Ngọc Quyến đi phía Đông. - Các phương tiện từ Phan Đình Phùng đi Hàng Đậu - Trần Nhật Duật đi phía Đông.