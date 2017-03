Hà Nội: Họp báo trồng cây xanh mới trên phố Nguyễn Chí Thanh

Sở Xây dựng cho biết sau khi tổ chức toạ đàm khoa học, khảo sát, kiểm tra thực tế về đặc điểm thổ nhưỡng, thời tiết… các nhà khoa học và chuyên gia đã phân tích lựa chọn cây theo các tiêu chí (bóng mát, cảnh quan, bảo vệ môi trường…) và thống nhất đề xuất 5 chủng loại cây trồng trên phố Nguyễn Chí Thanh gồm: Sấu, Dầu rái, Sao đen, Hương vườn (còn gọi là giáng hương, sưa vườn, sưa Quảng Nam) và Lát hoa.

Ngày 24-7-2015, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND TP Hà Nội và được chấp thuận phương án thay thế, trồng mới cây xanh trên phố Nguyễn Chí Thanh với loại cây trồng chủ đạo là Lát hoa, tiêu chuẩn đường kính thân (đo ở độ cao 1,3m) là từ 15-18 cm, chiều cao 6-8m. Cây xanh trồng mới phải đảm bảo là cây đẹp, có khả năng sinh trưởng tốt.

Theo kế hoạch 247 cây Lát hoa sẽ được tiến hành trồng mới trên phố Nguyễn Chí Thanh từ ngày 1-8-2015. Chi phí trồng sẽ do Công đoàn Công an TP Hà Nội đóng góp. Phương án trồng cây do Viện kiến trúc và cảnh quan Nội thất (trường ĐH Lâm nghiệp) lập và được Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng) nghiệm thu theo quy định.