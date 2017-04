Hà Nội thông tin chi tiết về vụ việc ở Đồng Tâm, Mỹ Đức

PLO thông tin những nội dung cơ bản trong văn bản của Thành phố Hà Nội về vụ việc đang diễn ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Cụ thể như sau:

Về nguồn gốc đất liên quan dự án A1:

Văn bản của Thành phố Hà Nội cho biết như sau:

Năm 1980, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng xây dựng sân bay Miếu Môn trên địa bàn các xã: Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc (huyện CHương Mỹ) và xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức). Đến tháng 10-2014, Bộ Quốc phòng giao cho Quân chủng phòng không không quân tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28 (đất quốc phòng), với các mốc giới trên thực địa không thay đổi. Bộ Quốc phòng đã thu hồi 50,03 ha đất quốc phòng do Quân chủng Phòng không không quân đang quản lý, sử dụng để giao cho Tập đoàn viễn thông quân đội Vietel tiếp nhận quản lý sử dụng vào công trình quốc phòng A1 (Quyết định số 551/QĐ-TM ngày 27-3-2015), trong đó bao gồm 46 ha thuộc xã Đồng Tâm. Một số người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm đã lấn chiếm đất canh tác, xây dựng công trình trên diện tích này.

Về quá trình giải quyết khiếu nại:

Do có sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng, xây dựng công trình trên đất quốc phòng nên người dân dân trên địa bàn xã Đồng Tâm đã có đơn thư khiếu tố lên cơ quan của huyện và TP. Trong đơn, có 48 nội dung khiếu tố các cá nhân và chính quyền các cấp: Có 25 nội dung có cơ sở, 23 nội dung không có cơ sở, huyện Mỹ Đức đã giải quyết khẩn trương, nghiêm túc, có trách nhiệm nhưng còn nhiều nội dung chưa được đồng thuận.

TP đã giải quyết 15 nội dung công dân còn chưa đồng thuận. Về cán bộ sai phạm, đã khai trừ đảng 8 đảng viên, cách chức một, cảnh cáo năm, khiển trách năm (nguyên bí thư đảng ủy, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch xã, nguyên trưởng công an xã), khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam hai bị can (nguyên chủ tịch xã, nguyên cán bộ địa chính xã), cho tại ngoại nguyên bí thư đảng ủy xã vì lý do sức khỏe.

Về vấn đề này, huyện và TP đã nhiều lần tổ chức đối thoại nghiêm túc giải quyết nhiều nội dung khiếu tố và vẫn tập trung giải quyết. Ngày 31-10-2016, UBND TP Hà Nội đã ban hành kết luận số 41 kết luận nội dung tố cáo của một số công dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm không có cơ sở để giải quyết, giao cho UBND huyện Mỹ Đức tuyên truyền, giải thích để công dân rõ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP, các cơ quan chức năng của TP đã áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối thoại, trả lời và giải quyết nhiều kiến nghị của người dân nhưng số công dân khiếu kiện vẫn ngoan cố, kích động, không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Đặc biệt UBND huyện đã thành lập 5 tổ công tác liên ngành xuống địa bàn để làm công tác tuyên truyền, vận động tới từng hộ dân theo phương châm "3 cùng". Tuy nhiên, khi các tổ công tác của huyện Mỹ Đức đến nhà từng người dân xã Đồng Tâm để vận động, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách của chính quyền địa phương, số công dân khiếu kiện tại đây đã không tham gia ký và vận động người dân không ký vào văn bản cam kết không xâm lấn đất quốc phòng.

Về hoạt động phức tạp về ANTT của một số công dân khiếu kiện: