Hai lãnh đạo công an tử nạn: Làm rõ để xét công nhận liệt sĩ

Ngày 18-3, thiếu tướng Lê Công Dung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đám tang của hai cán bộ Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) tử vong do tai nạn giao thông được tổ chức cùng lúc tại trụ sở Công an huyện Gio Linh.



Chiếc xe chở hai cán bộ công an bị tai nạn. Ảnh: V.Long

Theo ông Dung, sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn. Ông Dung cho biết hai cán bộ công an bị nạn sau khi rời nhà một lãnh đạo Huyện ủy Gio Linh. Trước đó, cả hai tham gia họp án về một vụ khai thác rừng trồng trên địa bàn tại trụ sở Công an huyện Gio Linh. “Hiện chúng tôi chưa rõ 2 cán bộ này đến nhà lãnh đạo huyện ủy vì việc gì, nếu vì công tác điều tra thì chúng tôi sẽ xem xét đề nghị phong tặng liệt sĩ theo quy định”, ông Dung nói.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 17-3, tại đoạn đường sắt đi qua khu phố 8, thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô con và tàu SE2 chạy hướng Nam – Bắc. Vụ tai nạn khiến thiếu tá Trần Quang Thanh, Phó Trưởng Công an huyện Gio Linh, và trung tá Hoàng Văn Sự, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Gio Linh, tử vong tại chỗ.

VIẾT LONG