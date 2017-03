Hai thuyền viên Việt Nam trên tàu cá Đài Loan mất tích

Trên tàu có 49 thuyền viên gồm hai người Đài Loan, 11 người Trung Quốc, 21 người Indonesia, 13 người Phillipines và hai lao động Việt Nam.

Ngay khi nhận được tin, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp kiểm tra, xác minh thông tin. Chủ tàu cá Đài Loan cho biết tàu bị mất liên lạc từ sáng ngày 26-2.

Thông tin ban đầu, hai thuyền viên trên tàu cá mất tích là Trần Văn Cương (xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) do Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động, Thương mại và Du lịch Vinamotor phái cử và Nguyễn Văn Thuận (xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) do Công ty Nosco Imast phái cử. Hai lao động xuất cảnh ngày 16-1-2014.

Cục Quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan khẩn trương làm việc với cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan để xác minh thông tin. Yêu cầu công ty môi giới và chủ tàu Đài Loan có các biện pháp thích hợp đảm bảo sức khỏe, quyền lợi cho thuyền viên Việt Nam và an toàn cho tàu cá.

Phối hợp với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thông tin cho các sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại khu vực tàu cá mất liên lạc để có các biện pháp xử lý, bảo hộ thuyền viên.