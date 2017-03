Hàng không siết an ninh sau vụ tiếp viên mang vàng trái phép

Ngày 4-8, VAECO đã có chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh hàng không.

Theo đó, VAECO cho rằng hệ thống bảo đảm an ninh hàng không đã để lọt một khối lượng lớn kim loại lên tàu bay mà không bị phát hiện là do nhân viên kiểm soát an ninh hàng không của VAECO không thực hiện đúng quy trình kiểm soát an ninh hàng không.

Cùng với đó, hệ thống camera giám sát an ninh hàng không bộc lộ nhiều điểm yếu, không lưu giữ được hình ảnh hoặc bị mờ. Tổ bay kiểm tra an ninh tàu bay nhưng không phát hiện được số lượng lớn vàng cất giấu dưới ghế ngồi của hành khách.

Do đó, VAECO yêu cầu rà soát lại toàn bộ các quy trình thực hiện nhiệm vụ của các thành phần có liên quan đến công tác phục vụ tàu bay. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cần tập trung kiểm soát an ninh sân đỗ, kịp thời phát hiện những trường hợp bất thường.



Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu phải đảm bảo an ninh tại tất cả các khâu để không xảy ra vi phạm tương tự. Ảnh: VIẾT LONG

VAECO cũng sẽ tập trung rà soát quy trình bảo dưỡng tàu bay để đảm bảo người không có nhiệm vụ không được tiếp cận và lên tàu bay. Tăng cường an ninh nội bộ với nhân viên hàng không, nếu phát hiện có biểu hiện nghi vấn sẽ có biện pháp xác minh, làm rõ. Đồng thời gắn trách nhiệm của đội ngũ quản lý khi để xảy ra vụ việc trong phạm vi khu vực, đơn vị mình quản lý.