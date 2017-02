Hàng trăm hành khách thoát nạn khi tàu SE2 đâm cần cẩu

Chiều 13-2, Đội 2, Cục CSGT (Bộ Công an đóng tại Đà Nẵng) cho biết, khoảng 13 giờ ngày 13-2, tàu SE2 đã tránh được một vụ tai nạn và đảm bảo an toàn tính mạng cho hàng trăm hành khách một cách may mắn.

Theo đó, tàu SE2 do ông Nguyễn Anh Dũng điều khiển cùng trưởng tàu Nguyễn Mạnh Hùng chạy hướng Nam - Bắc khi đến km 798+400 (ngã ba đường Trường Chinh và Lê Đại Hành, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thì phát hiện xe tải cẩu 43C-08989 đang ở trên khu vực đường sắt cẩu một cây cổ thụ.



Vì cây cổ thụ này mà hàng trăm hành khách trên tàu SE2 bị uy hiếp tính mạng. Ảnh: Hải Hoàng.

Sau khi phát hiện ra sự việc, lái tàu nhanh trí hãm phanh khẩn cấp nên tàu SE2 chỉ đâm vào cần cẩu của xe tải. Rất may là đoàn tàu chỉ đâm vào cần cẩu và được dừng khẩn cấp nếu không sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

Theo Đội 2, Cục CSGT, xe tải 43C-08989 được một người ở đường Lê Đại Hành thuê đến để cẩu cây xanh vừa được mua lại cạnh đường ray để đem về nhà trồng. Xe cẩu này đã vi phạm nghiêm trọng luật an toàn giao thông khi cẩu cây xanh qua đường ray. Sau khi tàu SE2 đâm vào cẩu của xe tải 43C-08989 thì tài xế xe này đã xuống xe rời khỏi hiện trường.



Đội 2, Cục CSGT cùng lực lượng chức năng lập biên bản và xử lý sự việc. Ảnh: Hải Hoàng.

Sau khi tàu SE2 đâm vào cẩu xe tải và dừng lại thì tàu SE29 chạy hướng Bắc – Nam cũng vừa lao tới. Các nhân viên đường sắt đã phải lao ra đường phong toả, chặn tàu này dừng lại để đưa toàn bộ cây gỗ cổ thụ ra khỏi đường sắt. Hệ thống đường sắt Bắc - Nam bị gián đoạn.

Sau khi gây ra vụ việc trên, chủ cây và cả lái xe đã rời khỏi hiện trường và tắt máy điện thoại.



Hiện lái xe cẩu và chủ cây đều đã rời khỏi hiện trường, tắt máy không liên lạc được. Ảnh: Hải Hoàng.

Hiện Đội 2, Cục CSGT đang phối hợp với Công an phường Hoà Phát (quận Cẩm Lệ) và Công ty cổ phần quản lý đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã tiến hành lập biên bản, truy tìm lái xe và chủ cây để xử lý theo quy định.



Chỉ mấy phút sau vụ tai nạn hi hữu giữa tàu SE2 và xe cẩu thì một xe tải khác húc một xe taxi của hãng Mai Linh ngay tại khu vực trên. Ảnh: Hoàng Hùng.

Chưa hết, khi Cục CSGT đang xử lý vụ tai nạn tàu SE2 đâm vào cần cẩu xe tải nói trên thì một xe taxi Mai Linh bị một xe tải khác tông vào hông. Rất may là vụ tai nạn trên không gây thiệt hại về người. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.