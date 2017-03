Hệ thống điện miền Bắc đang được khắc phục sau bão

Theo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội), tính đến 17 giờ ngày 28-7 vẫn còn một phần các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thanh Oai bị mất điện. Việc cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng không bị ảnh hưởng. Dự kiến đến cuối ngày 28-7 sẽ khắc phục hoàn toàn các sự cố lưới điện.



Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết bão số 1 đã ảnh hưởng gây thiệt hại đến hầu hết tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Ngoài khu vực Hà Nội, bão đã gây mất điện hoàn toàn tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình.



Bão số 1 đã khiến nhiều cột điện và cây cổ thụ bị gãy đổ, làm tê liệt hệ thống điện một số tỉnh miền Bắc.

Ông Mai Quang Hùng, Trưởng ban An toàn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, cho biết bão số 1 gây mất điện toàn tỉnh Thái Bình, làm 269 cột điện trung thế bị nghiêng, trong đó có 26 cột gãy; hiện đã khôi phục cấp điện cho khu vực trung tâm TP Thái Bình và một số huyện Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà, Tiền Hải...; khôi phục cấp điện cho 5/25 trạm bơm chống úng đầu mối.



Tại Nam Định, bão cũng gây mất điện toàn tỉnh. Nam Định cũng là tỉnh có số cột điện gãy đổ nhiều nhất với hơn 1.200 cột điện trung áp, 13.000 cột hạ áp cùng hàng ngàn bộ sứ bị hỏng. Hiện đã đóng điện trở lại cho khu vực TP Nam Định và một phần huyện Mỹ Lộc và khôi phục cấp điện cho 1/7 trạm bơm chống úng đầu mối.

Còn tại Hà Nam có hơn 250 cột điện đổ gãy, tổng số khách hàng bị mất điện là 300.000 khách hàng, đến nay đã khôi phục điện cho một phần TP Phủ Lý, một số huyện vẫn đang mất điện. Hà Nam cũng đã cấp điện trở lại toàn bộ trạm bơm chống úng.

Tại Ninh Bình, ông Ngô Nam Phòng, Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình, cho hay do tác động mạnh của bão số 1, tình trạng mất điện trên diện rộng đã xảy ra. Toàn hệ thống trên địa bàn tỉnh có 185 cột điện trung thế, gần 1.000 cột điện hạ thế bị hư hỏng…



Đến thời điểm 16 giờ ngày 28-7, điện lực Ninh Bình đã khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho 24/36 trạm bơm lớn, 8/16 trạm bơm nhỏ trên toàn tỉnh để phục vụ việc chống úng ngập cho cây trồng; 2/3 địa bàn dân sinh đã được cấp điện trở lại. Dự kiến trong chiều và tối 28-7, điện lực Ninh Bình sẽ đóng điện các đường điện trung thế và sẽ khôi phục điện cho 100% trạm bơm lớn, nhỏ trên địa bàn.

Ông Hùng cho hay so với thời điểm lưới điện bị ảnh hưởng lớn nhất trong sáng 28-7 làm mất điện toàn bộ khu vực tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam thì đến chiều nay đã khôi phục từng phần, trong đó ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm chống úng, các đường dây trung thế. Đối với lưới điện 110 kV do Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc quản lý, một số đường dây bị sự cố vẫn chưa khắc phục xong do trời mưa lớn.