Hiểm họa từ những vựa phế liệu

Ba tháng đầu năm, ba vụ cháy vựa phế liệu Ngày 17-3 xảy ra một vụ cháy lớn tại kho phế liệu ở ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Cơ quan chức năng phải mất nhiều giờ mới khống chế được lửa. Trước đó cũng đã xảy ra cháy lớn ở vựa phế liệu tại phường An Bình, TP Biên Hòa (chiều 6-3) và vựa phế liệu tại thôn Tây Lạc, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. _________________________________ Chúng tôi thấy rất bất an khi phải sống cạnh hai vựa phế liệu. Do diện tích nhỏ nên họ chất phế liệu tràn cả ra lề đường, vừa hôi hám, vừa nhếch nhác. Hơn nữa, các vựa phế liệu đều nằm gần những nơi có nhiều cửa hàng, khu dân cư nên nếu xảy ra cháy nổ thì hậu quả sẽ rất nặng nề. Anh THÁI HOÀNG, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa ________________________________________ Tại TP.HCM, các vựa phế liệu cũng hoạt động nhộn nhịp không kém, từ khu vực trung tâm TP tới các quận, huyện vùng ven. Chỉ riêng quận Bình Thạnh đã có hàng chục điểm thu gom phế liệu nằm ở khu vực phường 11, 25, 26… Trong đó hai điểm thu gom có quy mô lớn nằm trên đường Chu Văn An (đoạn gần đường Nguyễn Xí, phường 26) và ở hai bên cầu Rạch Lăng (đường Phạm Văn Đồng, phường 11). Điểm chung của các vựa phế liệu là được xây tạm bợ bằng tôn, luôn có hàng đống phế liệu cao ngập đầu. Những dãy nhà này cũng là nơi trú ngụ của hàng chục lao động. Cảnh mua bán tấp nập tại điểm thu gom phế liệu trên đường Chu Văn An (phường 26, quận Bình Thạnh). Ảnh: P.TĨNH Ông Nguyễn Tấn Sơn, nhà gần vựa phế liệu trên đường Chu Văn An, Bình Thạnh, nói: “Đa số họ là người nhập cư nghèo, buôn bán ở đây đã lâu năm. Căn nhà xập xệ với đủ loại chất liệu như thế này lỡ cháy thì không biết sẽ ra sao. Chúng tôi cũng lo lắm”. PHƯỚC TĨNH