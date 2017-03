Hiếp dâm làm nạn nhân chết, lãnh 18 năm tù

HĐXX nhận định sau khi gây án, thấy nạn nhân ngất xỉu, bị cáo bỏ đi là bỏ mặc hậu quả xảy ra, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (nạn nhân chết sau một tuần điều trị). Vì lẽ đó, cần có mức án nghiêm khắc mới đủ giáo dục, răn đe.

Theo hồ sơ, tối 24-12-2012, Trung đến nhà bà H. tìm gặp con trai bà để đòi nợ. Do con trai bà H. không có nhà nên Trung yêu cầu bà phải trả nợ thay. Bà H. không chấp nhận và bỏ đi vào phòng ngủ. Thấy vậy, Trung tự ý mở cửa tủ tìm tiền hoặc tài sản có giá trị nhằm trừ nợ nhưng bị bà H. ngăn cản. Trong lúc giằng co, bà H. ngã xuống giường nên Trung nảy sinh ý đồ đồi bại. Nghĩ rồi làm, Trung đã thực hiện hành vi hiếp dâm. Khi thấy nạn nhân ngất xỉu, Trung bỏ đi. Nạn nhân nhập viện điều trị được một tuần thì chết do gãy cột sống…

THANH BÌNH