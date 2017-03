Hóa đơn tiền điện lại tăng bất thường gấp ba lần

Bình quân mỗi tháng tiền điện phải đóng khoảng 400.000 đồng, thế nhưng khi nhận hóa đơn của tháng 8, anh Hoàng Long ở tầng 12, CT8C, chung cư Đại Thanh ngỡ ngàng vì tiền điện tháng này gia đình anh phải đóng lên đến hơn 1 triệu đồng. Anh Long cho biết, thiết bị điện sử dụng trong nhà chủ yếu là tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy tính và bóng đèn chiếu sáng. Từ khi gia đình chuyển về sống ở chung cư Đại Thanh, bình quân mỗi tháng tiền điện chỉ khoảng 400.000 đồng, tháng nhiều nhất là dịp mùa đông có sử dụng thêm bình nóng lạnh cũng chỉ 650.000 đồng. “Ngày 14-8, cầm hóa đơn tháng 8 trên tay, vợ chồng tôi tá hỏa, ngỡ ngàng không hiểu sao tiền điện lại lên đến 1.147.000 đồng, trong khi mức sử dụng không thay đổi; chắc chắn có gì khuất tất ở đây”- Anh Long lo lắng.

Sau khi tìm hiểu các hộ gia đình xung quanh, anh Long quyết định nhờ bảo vệ tòa nhà mở phòng điện kiểm tra chỉ số công tơ. Anh Long cho hay, theo chỉ số chốt công tơ do anh kiểm tra ngày 15-8 là 2687, trong khi đó chỉ số trên hóa đơn phía điện lực chốt ngày 10-8 là 2940; tức là chỉ số trên hóa đơn cao hơn so với thực tế 253 kWh, tương đương hơn 400.000 đồng. Như vậy nếu so sánh với thời điểm chốt chỉ số của ngành điện thì con số chênh có thể còn cao hơn.



Chỉ số điện trên hóa đơn hai tháng liên tiếp của khách hàng trùng hợp ngẫu nhiên?

Không chỉ anh Long thấy hóa đơn điện có sự bất thường, chị Hoài Thu ở CT8B cũng thấy băn khoăn vì hóa đơn điện tháng 8. Theo đó, hóa đơn điện tháng 7 và 8 của gia đình chị Thu đều giống nhau về chỉ số điện năng sử dụng là 142. Chị Thu cho biết, điện năng sử dụng hàng tháng khó có thể trùng đến từng chỉ số hai tháng liên tiếp. “Điều lạ là hóa đơn hai tháng gần đây không khác gì nhau, có vẻ như phía điện lực Thanh Trì đưa nguyên hóa đơn tháng trước áp vào hóa đơn tháng này”- Chị Thu nghi ngại.



Tiền điện tháng 8 của khách hàng tăng đột biến so với tháng trước 7.

Tương tự, trên diễn đàn của cư dân Đại Thanh, nhiều hộ dân sinh sống tại đây cũng rất lo lắng và cho biết, hóa đơn điện tháng 8 tăng lên gấp đôi so với các tháng trước.

Được biết hệ thống công tơ điện tại chung cư Đại Thanh do Công ty Điện lực Thanh Trì (Tổng công ty Điện lực Hà Nội - EVN Hà Nội) quản lý, các hộ dân ở đây kí hợp đồng mua bán điện với đơn vị này. Các công tơ điện của từng tầng được để chung trong phòng kĩ thuật điện, hàng tháng nhân viên điện lực đến chốt chỉ số.

Anh Long cho rằng, nhân viên điện lực Thanh Trì đến chốt chỉ số ngày nào người dân đều không nắm được để đối chiếu. “Chỉ số điện của các hộ ra sao chỉ có điện lực mới biết. Do vậy số điện chính xác hay không đều phụ thuộc vào nhân viên ghi số. Tôi đề nghị Công ty Điện lực Thanh Trì nên kiểm tra, rà soát lại các khâu này để đem lại sự công bằng, chính xác cho khách hàng”- Anh Long cho hay.



Chỉ số điện trên hóa đơn cao hơn thực tế công tơ điện

Chiều 18-8, Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với ông Lê Thái Huyến, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Trì để đặt lịch làm việc. Tuy nhiên ông Huyến từ chối làm việc, ngay lập tức cúp máy điện thoại.

Trước đó, vào tháng 7 trên địa bàn Hà Nội, hàng loạt hộ gia đình có hóa đơn điện tăng đột biến so với các tháng trước đó. Theo lí giải của EVN Hà Nội thì phần lớn nguyên nhân do thời tiết nắng nóng, mức sử dụng của người dân tăng cao.

Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục cập nhật liên quan đến sự việc này.