Học theo phim đâm vào 'vùng kín' nữ sinh

Ngày 1-12, Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó Trưởng Công an TP Huế, cho biết đang hoàn tất hồ sơ thủ tục pháp lý để chuyển lên VKSND TP Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Phúc (23 tuổi, trú Lê Duẩn, TP Huế) về tội cố ý gây thương tích.

Theo Thượng tá Võ Văn Sáu, ban đầu Phúc thực hiện các hành vi vào buổi tối tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP Huế. Sau đó biết công an vào cuộc nên Phúc liên tục chuyển địa bàn hoạt động lên chợ Trường An, các nhà nghỉ, shop quần áo trên địa bàn TP Huế để tránh sự theo dõi.

Trưa 30-11, Phúc dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào ba nữ sinh trên đường Trần Cao Vân, Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương. Nhận được tin báo, Công an TP Huế đã nhanh chóng ghi lời khai và nhận dạng đối tượng, đồng thời kết hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế chốt chặn tất cả ngả đường TP để kiểm tra những thanh niên có đặc điểm như người bị hại khai báo. Đến 15 giờ ngày 30-11, Phúc đã bị công an bắt giữ tại đường Hai Bà Trưng, TP Huế khi đang đeo khẩu trang, mặc áo mưa (đúng như miêu tả của người bị hại) đứng chờ người yêu đến chở đi tẩu thoát.

Trần Hữu Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: VIẾT LONG

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai nhận là hung thủ gây ra tám vụ đâm vào “vùng kín” của các nữ sinh làm xôn xao dư luận Huế trong thời gian qua. Theo Phúc, nguyên nhân Phúc có sở thích đâm vào “vùng kín” của nữ sinh là do thường xuyên lên mạng Internet và xem nhiều vụ đâm “vùng kín” ở Nhật nên thích thú và tìm cách thực hiện bằng việc dùng bút chì hoặc một thanh gỗ được vót sắc nhọn làm hung khí gây án. Được biết Phúc vừa tốt nghiệp Trường CĐ Du lịch tại Huế và đang là nhân viên lễ tân ở một khách sạn trên địa bàn TP Huế.

Liên quan đến vụ án này, sáng 1-12, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã tặng hoa và thưởng nóng 10 triệu đồng cho ban chuyên án mang bí số 1114-RT thuộc Công an TP Huế.