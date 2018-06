Họp báo bế mạc QH: Thêm nhiều thông tin về Luật An ninh mạng

.VnEconomy: Trong Nghị quyết chung kỳ họp thứ 5 của QH có nêu, QH đã đồng ý cho lùi dự án Luật đặc khu, giao cho TVQH, Chính phủ tiếp tục tiếp thu tối đa ý kiến của ĐBQH, chuyên gia, của nhân dân..., trình QH xem xét thông qua vào kỳ họp sau. Việc lấy ý kiến người dân có được tiến hành bài bản giống như đối với các đạo luật lớn như Luật Đất đai, BLHS... hay không?

+Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Sau khi thảo luận tại hội trường về dự án Luật này, các ĐBQH có nhiều ý kiến khác nhau. Cử tri, nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học cũng có nhiều ý kiến. Trước đó, TVQH cũng tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị xin ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia. Chúng tôi cũng sang tìm hiểu, học tập các đặc khu của nước ngoài.

Khi trao đổi, vẫn còn nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau, do vậy, QH đã cho lui lại để chúng ta tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu tiếp.



Ý phóng viên là có đưa dự luật này ra lấy ý kiến nhân dân như với Hiến pháp, Luật Đất đai không? Theo tôi, chưa đến mức độ này. Trước mắt, chúng ta cứ tiếp thu đầy đủ các ý kiến này, tôi cho đã là tốt rồi.



Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc

.Thanh Niên: Kỳ họp thứ 5 có hai dự án gây sự chú ý là Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng. Nhưng phản ứng của ĐBQH và QH đối với hai dự luật này hoàn toàn khác nhau: Dừng luật đặc khu và thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ tán thành rất cao. Tổng thư ký có thể giải thích rõ thêm về việc này?

+ Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Bản chất hai luật này khác nhau. Luật An ninh mạng, sau khi QH đã có những trao đổi, có ý kiến, có phản hồi của các chuyên gia và cử tri, QH đã lắng nghe rất nhiều. Sau đó, cơ quan thẩm tra, soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý rất nhiều. Khi đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến ĐBQH rồi thì việc thông qua với tỷ lệ phiếu rất cao là điều đương nhiên thôi. Cái chính là chúng ta làm truyền thông để cử tri và người dân hiểu.

Các ý kiến cho rằng khi Luật An ninh mạng được thông qua sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của doanh nghiệp hay quyền lợi của người dân thì không phải. Ngược lại, Luật này chính là bảo vệ quyền lợi của DN và quyền lợi của người dân.

Trong khi đó, liên quan đến Luật đặc khu có rất nhiều vấn đề, rộng hơn Luật An ninh mạng rất nhiều, QH thấy rằng cần phải có thời gian trao đổi thôi.

+ Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Thanh Hồng: Trong quá trình thẩm tra và giúp UBTVQH chỉnh lý dự án Luật An ninh mạng, Ủy ban Quốc phòng An ninh đã hết sức lắng nghe ý kiến của cử tri, của các chuyên gia, đặc biệt là ý kiến của đại diện một số quốc gia như Mỹ, Úc, Liên minh châu Âu, các hiệp hội Internet Viễn thông châu Á - Thái Bình Dương, ý kiến của các phóng viên, kể cả phóng viên nước ngoài.

Nhiều vấn đề trong dự án Luật được Chính phủ trình sang đã được tiếp thu, chỉnh lý để đáp ứng yêu cầu về an ninh mạng, đây là vấn đề không chỉ của riêng Việt Nam chúng ta mà là thách thức mang tính toàn cầu. Chắc các phóng viên đều biết rằng sự việc Facebook sử dụng dữ liệu của người dùng cung cấp cho các doanh nghiệp, can thiệp vào nội bộ của một số quốc gia.

Thứ hai, lo lắng có ảnh hưởng đến các DN trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet... hay không thì chúng tôi khẳng định hoàn toàn không có việc này. Đạo luật này tạo ra một cơ chế pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, của các DN trong và ngoài nước.

Nhiều phóng viên đặt câu hỏi với tôi là Google, Facebook có rời khỏi VN hay không thì cho tới thời điểm này, hai tập đoàn công nghệ lớn của thế giới vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào tham gia ý kiến xây dựng dự án luật này.

Chúng tôi cũng rất phấn khởi, sau khi dự án Luật được Quốc hội thông qua, các phương tiện thông tin đại chúng của chúng ta đã có phản hồi tích cực và truyền thông rộng rãi nội dung của dự án Luật. Đến giờ này, sự đồng thuận rất cao trong nhận thức của nhân dân, của các tổ chức, cá nhân xung quanh việc chúng ta ban hành luật này...