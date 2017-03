Huy động gần 300 công an bảo vệ an ninh phiên chợ 'mua may, bán rủi'

Ông Phạm Đình Mậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định, Trưởng Ban Tổ chức chợ Viềng - Xuân 2015 cho biết, gần 300 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an tỉnh Nam Định, Công an huyện Vụ Bản và công an viên của 7 xã lân cận được huy động để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ chợ Viềng.