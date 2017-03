“Kết cấu của hầm có vấn đề”. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã trả lời báo chí về vụ sập hầm tại thủy điện Đạ Dâng chiều 22-12.

. Nguyên nhân của vụ sập hầm ở thủy điện Đạ Dâng là do đâu, thưa ông?

+ Hiện chưa thể nói cụ thể nguyên nhân. Nó có thể xuất phát từ nhiều khâu như có thể do địa chất phức tạp; có thể do khảo sát địa chất; do công tác thiết kế chưa tuân thủ quy chuẩn; do thi công chưa đúng thiết kế và có thể giám sát thi công chưa chặt chẽ…

. Mức độ an toàn của công trình thủy điện này như thế nào?

+ Để có thể đánh giá chính xác mức độ an toàn của kết cấu hầm, phải có thêm thời gian, kiểm tra thêm tài liệu thiết kế và hồ sơ trong quá trình thi công. Tuy nhiên, qua quan sát ở hiện trường cho thấy kết cấu của hầm có vấn đề.

. Tránh nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong khi để xảy ra sự cố sập hầm này?

+ Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư và các nhà thầu phải chịu trách nhiệm chính về công trình. Còn về phía cơ quan quản lý nhà nước, phải xét các thời điểm mà các văn bản pháp luật liên quan có hiệu lực vì công trình kéo dài từ năm 2003 đến nay. Nếu trước năm 2013, các cơ quan quản lý có liên quan không kiểm tra, kiểm soát cụ thể trong quá trình thiết kế và thi công công trình. Sau năm 2013, với công trình thủy điện, ngành công thương có trách nhiệm thẩm tra thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu, thi công xây dựng.

. Dự án thủy điện trên đã qua chuyển nhượng của nhiều chủ đầu tư. Cơ quan quản lý nhà nước có giám sát năng lực của các chủ đầu tư này?

+ Việc thay đổi chủ đầu tư thuộc thẩm quyền của họ. Nhưng trong quản lý, đầu tư xây dựng công trình có quy định cụ thể về vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc kiểm soát thiết kế, thi công, trách nhiệm, năng lực của các nhà thầu.

Sau khi giám định nguyên nhân sự cố, sẽ xác định ai có trách nhiệm và yêu cầu họ phải bồi thường, khắc phục hậu quả. Tiếp đến mới xem xét công trình có đủ điều kiện thi công tiếp hay không.

. Sau sự cố này, ta rút ra được bài học gì?

+ Mỗi sự cố xảy ra, chúng ta rút ra nhiều bài học liên quan đến vấn đề thiết kế, thi công, giám sát, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật… để ngăn ngừa những sự cố có thể xảy ra.

. Xin cám ơn ông.