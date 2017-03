Kêu cứu vì xe ben hoành hành

“Hương lộ 2 hiện đang trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân vì nạn xe ben chở đất đá lộng hành. Đây là con đường độc đạo đi qua xã An Hòa có chiều dài khoảng 1,2 km, điểm đầu từ quốc lộ 51, điểm cuối đến cầu mới An Hòa qua xã Long Hưng” - một số người dân ở xã An Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) phản ánh với Pháp Luật TP.HCM.

Tai nạn gãy chân

“Cháu đã cố đi sát lề đường rồi nhưng chú lái xe ben rẽ phải đi theo hướng về Long Thành cứ ép xe sát vào lề nên mới tông phải xe cháu khiến cháu gãy chân. Đường đi học rất nhiều xe ben, xe chạy nhanh lắm” - cháu Châu Lê Hoàng Oanh (12 tuổi; ngụ khu 5, ấp 2, xã An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai; học sinh lớp 8, Trường THCS Hòa Hưng), một trong những nạn nhân bị xe ben tông, cho biết.

“Đường Hương lộ 2 nhỏ nhưng xe chạy rất nhanh, nối tiếp nhau từng đoàn. Con tôi đi lại trên đường này, tôi rất lo lắng vì trước đó trong khúc chợ đã có người bị xe cán chết. Tôi chỉ lo các cháu còn nhỏ, xe nhiều nếu đi không cẩn thận rất dễ gặp chuyện” - chị Lê Thị Kim Hà, một người dân ở xã An Hòa, nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trên con đường này có hai trường học, gồm một trường THCS và một trường tiểu học. Ngoài ra, còn có một chợ và dân cư ở hai bên đường đông đúc. Hằng ngày có hàng trăm lượt xe ben quá tải lưu thông với tốc độ cao, bất chấp việc gây nguy hiểm cho học sinh và người dân. Tuy nhiên, tại thời điểm chúng tôi ghi nhận thực tế, không thấy bất cứ bóng dáng nào của CSGT hay thanh tra giao thông (TTGT) đi tuần tra.





Hằng ngày có hàng trăm lượt xe ben lưu thông với tốc độ cao, bất chấp việc gây nguy hiểm cho học sinh và người dân đường Hương lộ 2. Ảnh: TD

Chủ tịch xã cầu cứu cấp trên

Ông Tăng Văn Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã An Hòa, cho biết: “Hiện nay đoạn đường trên có rất nhiều xe ben có trọng tải lớn chạy quá tốc độ, khoảng cách an toàn không đảm bảo. Xe chạy từng đoàn khi ra vào giao lộ giữa đường Hương lộ 2 và quốc lộ 51 gây ùn tắc giao thông, đoàn xe hoạt động liên tục từ 5 giờ sáng đến 20 giờ đêm rất nguy hiểm cho nhân dân sống hai bên đường, nhất là vào giờ cao điểm các em học sinh nhập học và tan trường, công nhân đi làm. Tuy nhiên, địa phương không xử lý được vì vượt quá thẩm quyền”.

Theo ông Tăng Văn Giáp, từ khi xuất hiện đoàn xe ben chở đất đá chạy qua đây thì ít nhất đã xảy ra hai vụ tai nạn chết người do những chiếc ben này gây ra. Chuyện va quẹt giao thông giữa xe ben với các phương tiện giao thông khác thì xảy ra thường xuyên. Đôi lúc tài xế xe ben còn hung hãn đe dọa, đánh người đi đường”.

Ông Phan Thanh Sắc, Chủ tịch xã An Hòa, cho biết UBND xã An Hòa lại vừa có văn bản gửi UBND TP, Ban An toàn giao thông và Phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa đề nghị lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, giờ lưu thông và có biện pháp quy định thời gian lưu thông trên đường Hương lộ 2 để đảm bảo an toàn giao thông, ngăn ngừa tai nạn.

Theo ông Sắc, đây không phải là lần đầu tiên xã An Hòa có văn bản gửi cấp trên nhưng đến nay tình hình vẫn chưa được cải thiện.